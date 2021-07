Xiaomi Mi Water Purifier 1200G è il purificatore d’acqua più potente del brand

Come costantemente siamo aggiornati in merito, Xiaomi ha praticamente ogni tipo di soluzione per l'utente, che sia in via diretta o tramite partner. E all'appello non manca di certo una linea di purificatori d'acqua, di cui fa parte anche il nuovo purificatore Xiaomi Mi Water Purifier 1200G, attualmente il più potente modello della compagnia ad un prezzo proprio da top gamma.

Xiaomi Mi Water Purifier 1200 G: tutte le caratteristiche del nuovo purificatore d'acqua

Quanto a design, esso si presenta sicuramente simile agli altri modelli del brand, ma è evidente che la struttura è più voluminosa rispetto a modelli inferiori. Questo perché le sue capacità sono molto più ampie e potente. A partire dall'innovativa tecnologia di filtraggio a doppio RO, che ha raggiunto nuovi termini di flusso d'acqua, rapporto di purezza e di durata del filtro molto elevati.

Quanto a capacità, è in grado di erogare 3.2 litri d'acqua al minuto, impiegando solo 3 secondi per riempire un bicchiere da 150 ml e 18.9 secondi per riempire un bollitore da 1 litro. Ma come funziona il sistema di filtraggio a doppio RO? Le acque reflue sono dapprima filtrate dall'RO principale e poi ottengono un secondo filtraggio dall'RO auliriario. Nella modalità di sollevamento, abbiamo un rapporto 5:1, mentre in modalità standard siamo su un rapporto 3:1. Questo anche perché il filtro è formato da otto livelli che permettono quindi una purificazione profonda.

Il nuovo purificatore d'acqua Xiaomi Mi Water Purifier 1200G arriva quindi in Cina al prezzo di circa 392€ (cambio di 2.999 yuan), che per un prodotto del genere sono inquadrati ma sono inevitabilmente alti in quanto si tratta del top di gamma del brand. Per la distribuzione occidentale, parliamo di prodotti complessi da esportare, quindi la speranza unica resta che Xiaomi li importi ufficialmente da noi nei suoi store.

