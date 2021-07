iQOO 7 ritorna in tinta con l’estate, nella versione Monster Orange

Il brand di vivo è ormai arrivato alle stelle, con vendite top e un nuovo capitolo in arrivo. Per l'occasione è tempo di un grande ritorno: iQOO 7 Global si ripresenta sul mercato e questa volta lo fa nella versione Monster Orange, caratterizzata da una colorazione perfetta per l'estate.

iQOO 7 Monster Orange: tutto quello che c'è da sapere

Per prima cosa segnaliamo ancora una volta che la nuova colorazione arancione arriva per l'incarnazione Global del dispositivo. Non si tratta quindi della versione con Snapdragon 888 lanciata in Cina ma della variante indiana con Snapdragon 870, comunque un dispositivo di tutto rispetto. iQOO 7 Monster Orange arriverà con una back cover perfetta per l'estate, con una sgargiante colorazione. Di seguito trovate la scheda tecnica completa: le specifiche, infatti, rimangono invariate e ricalcano il modello presentato in India.

Scheda tecnica

dimensioni 162.2 x 75.8 x 8.7 mm per un peso di 209.5 grammi;

display AMOLED da 6.62″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con fotocamera punch hole, refresh rate a 120 Hz , campionamento al tocco a 300 Hz, supporto HDR10+ e rapporto 20:9;

da (2400 x 1080 pixel) con fotocamera punch hole, refresh rate a , campionamento al tocco a 300 Hz, supporto HDR10+ e rapporto 20:9; processore Qualcomm Snapdragon 870 ;

; GPU Adreno 650;

8/12 GB RAM (con tecnologia Virtual RAM );

); 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1 ;

; sensore d'impronte digitali sotto il display;

tripla camera da 48+13+2 MP con apertura f/1.8-2.2-2.4, IMX598, OIS, grandangolo/macro e obiettivo mono;

con apertura f/1.8-2.2-2.4, IMX598, OIS, grandangolo/macro e obiettivo mono; selfie camera da 16 MP f/2.0;

f/2.0; supporto Dual SIM 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 Dual Band, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, Type-C, NFC;

6 Dual Band, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, Type-C, NFC; batteria da 4.400 mAh con ricarica ultra rapida a 66W ;

; sistema operativo Android 11 sotto forma di Funtouch OS 11.1.

iQOO 7 Monster Orange – Prezzo e uscita

La nuova versione iQOO 7 Monster Orange sarà disponibile all'acquisto in India in occasione dei Prime Day (il 26 e 27 luglio), presumibilmente allo stesso prezzo delle versioni 8/128 GB e 12/256 GB attuali (ossia circa 363€ e 454€ al cambio). Gli utenti appassionati di vivo che voglio comprare iQOO 7 (versione con Snap 888) possono dare un'occhiata al nostro articolo dedicato: se la Monster Orange Edition arriverà anche per noi occidentali – grazie ad uno dei soliti store cinesi – provvederemo ad inserire tutti i dettagli del caso.

