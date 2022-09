vivo Y75s ufficiale: il rebrand c’è, ma qualcosa cambia

La famiglia di smartphone vivo della serie Y si espande e apre le porte a un nuovo medio-gamma dalle caratteristiche interessanti. Sveliamo tutti i dettagli di vivo Y75s in questo articolo.

vivo Y75s: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

vivo Y75s presenta un corpo sottile e compatto, con angoli arrotondati e un design pulito. Le cornici sono sottili, fatta eccezione per quella inferiore che è di dimensioni un po' più spesse. Sul retro troviamo un modulo fotocamera verticale in cui alloggiano i tre sensori e il flash LED.

Il display di vivo Y75s è un pannello LCD da 6.58″ con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento a 60 Hz e densità di pixel di 401 ppi. Il display presenta un drop notch per ospitare la fotocamera frontale.

Specifiche tecniche

Passiamo, quindi, alle specifiche tecniche. vivo Y75s sembra essere il rebrand di vivo Y72 5G lanciato nel mese di marzo, ma con delle sottili differenze. Il dispositivo è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 700, supportato da fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB. Il comparto fotografico offre una tripla configurazione esterna con sensore principale da 64 MP, una grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale per selfie è da 8 MP.

Altre caratteristiche dello smartphone includono un lettore di impronte digitali laterale, una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W, una porta USB-C e un jack audio da 3.5 mm. Il funzionamento di vivo Y75s si basa su OriginOS Ocean (Android 11).

vivo Y75s – disponibilità e prezzo

vivo Y75s sarà disponibile ad un prezzo a partire da circa 274€ per l'opzione 8/256 GB. Lo smartphone è apparso sul sito ufficiale cinese del brand, ma non è ancora chiaro quando il dispositivo potrà essere acquistato. Al momento attuale, poi, non si hanno informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

