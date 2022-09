Samsung Galaxy S23 Ultra: la certificazione 3C rivela la sua capacità di ricarica

Uno dei modelli dei prossimi smartphone Samsung della serie Galaxy S23 ha appena ottenuto la certificazione 3C in Cina. Con numero di modello SM-S9180, il dispositivo in questione corrisponderebbe alla variante Ultra, del quale emergono adesso nuovi dettagli in merito alla sua batteria. O meglio, della sua capacità di ricarica.

Samsung Galaxy S23 Ultra, un passo indietro rispetto il modello attuale?

Dall'elenco 3C sono trapelate alcune informazioni sulla tecnologia di ricarica di Samsung Galaxy S23 Ultra, che a quanto pare supporterà la ricarica rapida da 25W. Il che è inferiore rispetto ai 45W supportati dall'attuale Samsung Galaxy S22 Ultra.

Non è ancora chiaro il motivo di questa scelta. Samsung potrebbe aver migliorato la sua tecnologia, in modo tale che lo smartphone supporti i 25W per l'intero ciclo di ricarica, ma non si esclude la possibilità che questa tecnologia venga limitata solo ad alcune varianti dello smartphone, come quella cinese.

Intanto, secondo i rumors, Samsung Galaxy S23 Ultra presenterà una stessa diagonale e risoluzione del display del modello precedente, mentre l'altezza e la larghezza dello smartphone potrebbero aumentare di pochi decimi di millimetro. Altre indiscrezioni vogliono che questo sia l'unico modello della serie a implementare un nuovo sensore da 200 MP, mentre ad alimentarlo dovrebbe esserci il nuovissimo chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

