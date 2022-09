Tutti come Re Carlo III con la penna stilografica Xiaomi: e l’inchiostro non è più un problema

Elegante, ergonomica e funzionale, la penna stilografica KACO Mellow è il gadget ideale per gli amanti della scrittura a mano e della calligrafia. La penna è dotata di un pratico design a doppio scopo che la rende compatibile sia con le cartucce ad inchiostro che con calamaio. E adesso può essere acquistata ad un prezzo davvero ottimo con l'offerta dedicata!

La penna stilografica Xiaomi YouPin ci rende tutti un po' Re Carlo III d'Inghilterra

La penna stilografica KACO Mellow è un prodotto che arriva direttamente da YouPin, la popolare piattaforma di crowdfunding di proprietà di Xiaomi. Disponibile in diverse colorazioni, questa elegante penna stilografica presenta un corpo solido e realizzato con materiale anti-batterico certificato dalla Japan Antimicrobial Products Association.

La sua ergonomia facilita l'impugnatura e rende la scrittura un'attività molto più piacevole e fluida. Con uno spessore di 0.3-0.4 mm, la penna stilografica KACO Mellow è perfetta per esercizi di calligrafia e per la scrittura, e funziona sia con cartucce che con calamaio. Il gadget, infatti, è dotato sia di una sacca di inchiostro monouso, molto simile a quella di una comune penna, che va quindi sostituita una volta che l'inchiostro è terminato; e sia un assorbitore di inchiostro.

La penna stilografica Xiaomi YouPin può essere acquistata in super offerta ad un prezzo davvero irrisorio.

