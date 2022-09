Jabra Elite 5 a IFA 2022: cuffie TWS con aptX e ANC di fascia alta

IFA 2022 è teatro del meglio della tecnologia e tra i colossi presenti non può mancare ovviamente Jabra, che ha appena presentato le sue nuove cuffie TWS ANC Elite 5. Questo modello si presenta con un audio migliorato, una migliore gestione della riduzione del rumore ed una connettività di alto livello pur mantenendo un prezzo congruo.

Jabra Elite 5: i punti chiave delle nuove cuffie TWS ANC

Con un design ergonomico ed una conformazione in-ear, le Elite 5 migliorano quanto fatto dalla versione 4 a partire proprio dalla cancellazione del rumore attiva, che viene alimentata dal chipset Qualcomm QCC3050. Tale chip non implica solo una migliore riduzione, ma anche un miglioramento audio grazie al codec aptX, che con i driver dinamici da 6 mm restituiscono un suono di alto livello. Tra l'altro, Jabra ha realizzato con Spotify la funzione Tap Playback.

Dicevamo in apertura anche di una connettività migliorata ed infatti, grazie al Bluetooth 5.2 è possibile ottenere una connessione multi-point con compatibilità Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair oltre che la compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa Built-In. Per le chiamate, troviamo per le Elite 5 un sistema a 6 microfoni, con gli esterni sempre attivi e quelli interni che si attivano in caso di vento. Non manca infine un'autonomia fino a 7 ore in riproduzione e fino a 28 ore con il case, ricaricabile wireless Qi.

Prezzo e disponibilità Italia

Le Jabra Elite 5 arrivano dunque sul mercato italiano con un prezzo da top gamma per il mercato Consumer, visto che sono proposte a 149€ e potete trovarle anche su Amazon, di cui vi lasciamo il link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

