Honor 70 5G scende ad un prezzo speciale, con EarBuds 3 Pro e cover in regalo!

Tra i grandi protagonisti di IFA 2022 abbiamo trovato anche lui, il nuovo modello della serie Number di Honor. Dopo il lancio in patria il nuovo Style Phone è stato presentato anche in Italia e ovviamente non poteva mancare una promozione per l'occasione. Honor 70 5G scende ad un prezzo super invitante e c'è anche un doppio regalo che farà felici sia gli appassionati che gli utenti in cerca di un “pacchetto completo”!

Honor 70 5G subito in sconto: risparmia con questo Coupon e ricevi un doppio regalo!

Acquistando Honor 70 5G dallo store ufficiale HiHonor si può risparmiare un bel po' grazie al codice sconto rilasciato per l'occasione. Il prezzo scende a 479.9€ per la versione da 6/128 GB (anziché 549.9€) ed in regalo sono compresi anche gli auricolari true wireless EarBuds 3 Pro ed una premium cover. La promozione è valida fino al 30 settembre (ovviamente, salvo esaurimento scorte); inoltre il coupon è utilizzabile anche sul taglio di memoria maggiore.

Il nuovo Honor 70 è uno smartphone elegante e stiloso, con una fotocamera top da 54 MP (con grandangolo e macro) e funzioni pensate per gli appassionati di vlogging (come la modalità Solo Cut e il Dual Video Streaming). Le performance sono garantite dallo Snapdragon 778+ 5G mentre la super ricarica da 66W consente di riempire il 60% della batteria da 4.800 mAh in appena 20 minuti.

