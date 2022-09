Huawei Sound X mette il vestito buono: lo speaker placcato in Oro 18K

Huawei Sound X è lo speaker Bluetooth top gamma del brand, di cui sono arrivati vari aggiornamenti, ma che ora trova una versione decisamente intrigante. Infatti, è stata presentata la versione GILT Theater, che dona a questo modello dettagli di lusso come i materiali utilizzati.

Huawei Sound X GILT Theater Edition: cosa cambia con il modello base?

La premessa di questo nuovo speaker è l'ispirazione derivata dal Grand Island Little Theater nel New England, che quindi dona un'accezione ancora più musicale al prodotto. Ciò che cambia, esteticamente, è che i dettagli, specie la parte frontale, sono placcati in vero Oro 18K, che quindi eleva ancor di più un prodotto definito sostanzialmente premium. Non è la prima volta che il Sound X ottiene una versione impreziosita, visto che due anni fa arrivò la versione Platinum.

Passando alle caratteristiche tecniche, di per sé il prodotto cambia poco, ma attualmente c'è poco da migliorare, visto che tra connettività e funzioni siamo già al top. Il cambiamento sta nel software, visto che si è aggiornato a HarmonyOS 3 (o meglio, è pre-installato) con tutto ciò che concerne in termini di ecosistema e connettività. Non manca, tra l'altro, la co-ingegnerizzazione operata da Devialet. Infine, presente anche una sezione software dedicata proprio alla musica classica, chiamata Hi-Classical.

Huawei Sound X GILT Theater arriva nel mercato cinese ad un prezzo di circa 363€ (2.499 yuan), che per quanto offre anche in termini di scocca sono più che giustificati. Non è chiaro, come spesso accade nei lanci in patria, se troveremo anche una versione Global, ma mai dire mai.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il