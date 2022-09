La smart TV Xiaomi 55″ 4K QLED costa la metà: da prendere al volo!

Settembre è un mese di ritorni e di cambiamenti… anche per quanto riguarda i prodotti tech in casa! Se state pensando ad una smart TV ampia, con risoluzione 4K e tecnologia QLED, allora Xiaomi TV Q1E 55″ è la soluzione perfetta per il vostro salotto. Immancabile un codice sconto dedicato, per il massimo risparmio!

Codice sconto Xiaomi TV Q1E 55″ 4K QLED: scopri come fare per risparmiare

Presentata in Italia lo scorso settembre, Xiaomi TV Q1E è ancora un modello attualissimo. Parliamo di un televisore smart da 55″ in 4K, con tecnologia QLED e non solo: 97% DCI-P3, 103% NTSC, supporto Dolby Visione e HDR10+, ovviamente con MEMC a 60 Hz. Lato software troviamo Android TV 10 con Chromecast e Google Assistant mentre il telecomando include anche i pulsanti dedicati alle principali piattaforme di streaming video.

Qual è la migliore occasione, in offerta lampo o con codice sconto, dedicata a Xiaomi TV Q1E 4K? La smart TV da 55″ è disponibile in promo con coupon a metà prezzo: 399.9€ invece di 799.9€, direttamente nello store ufficiale (quindi con spedizione rapida dall'Italia). Di seguito trovi il link alla pagina del prodotto.

