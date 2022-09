Google Home: ecco come provare in anteprima le funzionalità in arrivo

Google potrebbe in futuro lanciare il programma Beta dedicato all'app Home, e consentire così agli utenti interessati di provare in anteprima le funzionalità in arrivo sull'app.

In arrivo un programma Beta per Google Home

Google Home è l'app per la gestione della smart home, grazie alla quale è possibile configurare e controllare altoparlanti e display Google Nest o Home e Chromecast, insieme a luci, videocamere, e altri dispositivi intelligenti, tutto da un'unica app.

Ora, stando alle indiscrezioni, il colosso di Mountain View potrebbe in futuro lanciare un programma Beta per Google Home, grazie al quale gli utenti che decideranno di aderire potranno provare in anteprima nuove opzioni e funzionalità e segnalare eventuali problemi riscontrati, prima del rilascio ufficiale.

Ovviamente, trattandosi di funzionalità in via di sviluppo, queste potrebbero non funzionare correttamente e causare diversi problemi con l'app, per cui se siete dei grandi utilizzatori di Google Home e non dei più semplici smanettoni che hanno voglia di testare nuove funzionalità prima degli altri, allora aderire al programma sarebbe sconsigliato. Resta comunque la possibilità di ritornare alla normale versione dell'app in qualsiasi momento.

Google non ha ancora lanciato il suo programma Beta dedicato all'app Home, ma a quanto pare è già attiva una pagina che permetterà di ricevere un invito non appena il programma sarà disponibile. La pagina è accessibile a questo LINK dagli smartphone Android.

