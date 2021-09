Xiaomi allarga la famiglia smart home in Italia: arrivano la TV Q1E, Mi Vacuum Mop P e tanto altro

L'evento del 15 settembre 2021 per Xiaomi rappresenta un'ulteriore espansione del suo ecosistema nel nostro paese. E se Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE sono prodotti già previsti e attesi, il brand sorprende gli utenti in Italia con una serie di prodotti Smart Life, come la Xiaomi TV Q1E, il Mi Robot Vacuum-Mop P, il Mi Smart Projector 2 ed il Mesh System AX3000 ed amplia quindi la concezione di smart home ancora una volta.

Xiaomi TV Q1E, Mi Robot Vacuum-Mop P, Mi Smart Projector 2 e Mesh System AX3000: tutte le novità sui prodotti smart home

Xiaomi TV Q1E

Il primo prodotto della lista è il nuovo televisore smart Xiaomi TV Q1E, annunciato per il solo mercato italiano, che si avvale di un pannello QLED 4K da 55″, quindi il secondo dopo il Q1, dotato di una gamma colori DCI-P3 al 97%, uno spettro colori NTSC al 103%, oltre al supporto a Dolby Vision e HDR10+. Non manca la tecnologia MEMC a 60 Hz per una riproduzione più fluida ed una definizione maggiore. Il sistema operativo installato è Android TV 10 con Chromecast integrata. Sul telecomando troviamo poi i tasti dedicati a Netflix e Amazon Prime Video, oltre a quello per l'Assistente Google.

Mi Robot Vacuum-Mop P

Il secondo prodotto esclusivo per il mercato italiano è il nuovo robot aspirapolvere Mi Robot Vacuum-Mop P, che Xiaomi ha dotato di un potente motore brushless Nidec, oltre che di una potenza di aspirazione di 2.100 Pa. Quanto alla sensoristica, non mancano il sensore LDS e l'algoritmo SLAM. Oltre a pulire, il Vacuum-Mop P può anche lavare e quindi offre 3 modalità di pulizia. Il dispositivo è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Mi Smart Projector 2

Torniamo nel campo della visione e stavolta lo facciamo con il nuovo proiettore Xiaomi Mi Projector 2, versione standard del più potente 2 Pro. Con una risoluzione Full HD nonostante le dimensioni compatte, si avvale anche di un sistema audio Dolby. Tra le sue caratteristiche, troviamo la correzione trapezoidale automatica multi-angolo e messa a fuoco automatica, il dispositivo è in grado di proiettare rapidamente uno schermo perfettamente quadrato su una parete qualsiasi. Funzionando anche su un sistema certificato Android TV con Assistente Google integrato, Mi Smart Projector 2 non solo fornisce agli utenti un intrattenimento senza fine, ma permette anche l’uso dei comandi vocali con gli altri prodotti smart.

Xiaomi Mesh System AX3000

Ultimo prodotto della carrellata Smart Life è il sistema Wi-Fi Mesh AX3000. Progettato per alimentare i dispositivi intelligenti di tutta la casa, il nuovo sistema offre una copertura di rete Dual-Band Wi-Fi 6 fino a 370 mq e supporta anche un numero massimo di connessioni fino a 254 dispositivi. Non importa quanti dispositivi siano collegati e in funzione, il dispositivo garantisce un'efficienza di rete ottimizzata e una latenza ridotta con modulazione 1.024QAM, nonché il supporto della tecnologia OFDMA e 2 x 2 MIMO.

Il sistema smart mesh supporta inoltre la commutazione automatica della rete per garantire un roaming senza interruzioni anche quando gli utenti si spostano da una stanza all’altra. E ancora, il dispositivo è in grado si avviare un processo di autoriparazione per riorganizzare la rete ogni volta che un device viene rilevato offline, mantenendo così gli utenti connessi al Wi-Fi 6 per tutto il tempo.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova Xiaomi TV Q1E sarà disponibile da fine novembre 2021 al prezzo di 799.99€, mentre il Mi Vacuum-Mop P arriva ad un prezzo di 399.99€ e sarà disponibile da fine ottobre 2021. Proseguendo, Xiaomi Mesh System AX3000 ha un prezzo di 149.99€ nella versione 2-Pack, mentre a 79.99€ nella versione singola. Infine, il Mi Smart Projector 2 sarà disponibile in Italia entro fine 2021 al prezzo di 549.99€.

