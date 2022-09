Xiaomi Solar Mars Rover è tutto da costruire e funziona ad energia solare

Da Xiaomi YouPin arriva un simpatico gadget “spaziale”: il Solar Mars Rover da costruire è un passatempo istruttivo ed accattivante per i più giovani, ma è anche un simpatico prodotto della piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, perfetto per i Mi Fan più accaniti!

Xiaomi Solar Mars Rover vi porta nello spazio: ecco il nuovo gadget da YouPin

Il modellino Solar Mars Rover di Xiaomi YouPin è una replica gioco del celebre rover del programma di esplorazione di Marte della Nasa. È composto da varie parti da assembrale ed è equipaggiato con una serie di pannelli solari, che ne permettono il funzionamento. Insomma, un gadget divertente per giocare ed imparare!

Il rover è realizzato in ABS e misura 11 x 11 x 12 cm da chiuso, mentre una volta aperti i pannelli le dimensioni salgono a 20 x 11 x 17 cm. Le parti che compongono il corpo non sono eccessivamente piccole ma è comunque un prodotto dedicato ai più grandicelli o comunque con la supervisione di un adulto.

Il Solar Mars Rover arriva da Xiaomi YouPin ed è un gioco perfetto sia per i più piccoli che per gli appassionati della compagnia di Lei Jun in cerca di un nuovo prodotto per arricchire a loro collezione. Ovviamente non può mancare un'offerta dedicata, grazie ad AliExpress: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il