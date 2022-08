Xiaomi lancia un motore che trasforma le vostre tende di casa in un prodotto smart

Xiaomi amplia la sua tanto vasta quanto variegata famiglia di prodotti per la casa intelligente lanciando un nuovo motore in grado di trasformare una comune tenda di casa in un dispositivo smart in grado di aprirsi o chiudersi da solo. Ecco tutti i dettagli!

Questo motore rende smart le vostre tende, che potranno aprirsi e chiudersi da sole

Xiaomi Mijia Smart Curtain Motor 1S è un motore intelligente che può trasformare le tende di casa, anche quelle più convenzionali, in un prodotto smart e fare in modo che queste possano aprirsi o chiudersi da sole. Questo motore è stato pensato per integrarsi con gli altri dispositivi smart dell'ecosistema Xiaomi e può pertanto essere controllato tramite app Mijia, oltre che con i comandi vocali o manualmente, con l'apposito telecomando.

Xiaomi Mijia Smart Curtain Motor 1S può essere utilizzato con una qualsiasi tenda fino a 50 kg ed è dotato di un modulo Wi-Fi che permette di controllare il dispositivo anche da remoto, per aprire e chiudere le tende anche mentre non si è a casa. Il motore offre diverse opzioni grazie alle quali è possibile regolare la velocità e il livello di apertura delle tende, nonché impostare degli orari in cui le tende dovranno aprirsi o chiudersi. C'è persino una speciale modalità risveglio, che apre lentamente le tende per 35 minuti prima della sveglia.

Xiaomi Mijia Smart Curtain Motor 1S sarà disponibile in Cina al prezzo di 799 yuan, ovvero circa 116€ al cambio. Al momento, non si hanno ancora informazioni sul lancio in altri mercati.

