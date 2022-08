Samsung: dopo gli smartphone pieghevoli arriveranno quelli con display trasparente?

Samsung è stato uno tra i primi produttori a lanciare smartphone pieghevoli, e tuttora gli smartphone delle serie Galaxy Z Flip e Fold sono tra i foldable più acquistati al mondo. Una recente domanda di brevetto apparsa sul sito Web dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), tuttavia, mostra una nuova soluzione molto particolare ed innovativa alla quale Samsung starebbe lavorando: un display trasparente. Ecco tutti i dettagli.

Samsung brevetta una nuova tecnologia di visualizzazione trasparente

Il brevetto in questione sembra mostrare un display un po' diverso dalle tecnologie attuali. Le immagini, infatti, mostrano uno smartphone il cui lato posteriore ospita un secondo schermo che sembra essere trasparente e che potrebbe essere utilizzato sia in modo tradizionale, per visualizzare notifiche e informazioni, che come always-on display.

Inoltre, stando a quanto riferito dalla fonte, quando questo schermo viene collegato ad una fotocamera, potrà mostrare un feed di immagini in diretta. Ora, Samsung ha sì depositato questo brevetto presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, ma non è detto che in futuro possa davvero arrivare uno smartphone dotato di display trasparente. Intanto, sappiamo che il colosso coreano sta continuando ad investire in tecnologie flessibili come display pieghevoli, arrotolabili e persino espandibili. Cosa ci attenderà in futuro?

