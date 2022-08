WhatsApp: come continuare ad utilizzare l’app anche quando lo smartphone è offline

L'app nativa di WhatsApp per Windows è finalmente disponibile al download! Il software porta con sé delle novità dal punto di vista grafico e una serie di migliorie e ottimizzazioni che renderanno l'esperienza utente ancora più piacevole. Sveliamo i dettagli in questo articolo.

L'app nativa di WhatsApp per Windows è ora disponibile

Il team di Meta ha finalmente rilasciato l'app nativa di WhatsApp per Windows, non più basata sul Web, dunque. Disponibile gratuitamente su Microsoft App Store, l'app presenta una interfaccia riprogettata, molto più pulita e in linea con gli elementi di Windows, ed è più fluida e ottimizzata rispetto la controparte basata sul Web.

Per poter utilizzare la nuova app di WhatsApp, basterà scaricarla dallo Store ufficiale di Windows e effettuare l'accesso con un account collegato ad un numero di cellulare. Utilizzando l'app nativa di WhatsApp su un PC Windows, potrete effettuare e ricevere chiamate e inviare messaggi senza che il vostro smartphone sia connesso a Internet. Il team della nota app di messaggistica sta anche lavorando al software nativo per macOS, che è attualmente in fase di beta test.

Questa non è l'unica novità alla quale il team di Mark Zuckerberg starebbe lavorando. Su WhatsApp per dispositivi mobile arriverà presto una funzionalità che permetterà di reagire con una emoji anche agli Stati. L'opzione in questione è stata introdotta con la versione 2.22.17.24 di WhatsApp Beta ed è attualmente in fase di test per alcuni utenti, i quali possono reagire ad un aggiornamento di Stato scegliendo tra 8 emoji: faccina con gli occhi a cuore, risata, stupore, pianto, le due mani che si danno il cinque, applauso, festa e 100.

