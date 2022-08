WhatsApp: in arrivo una novità per gli amanti delle reazioni

Non è passato molto tempo dal rilascio delle reactions, una funzionalità che permette – appunto – di reagire ad un messaggio WhatsApp con una emoji, così da rispondere in modo esplicito e immediato a quanto ci è stato detto. A quanto pare, il team di Mark Zuckerberg starebbe espandendo questa possibilità, coinvolgendo anche altre funzioni di WhatsApp.

Su WhatsApp sarà possibile reagire con le emoji anche agli aggiornamenti di Stato

La versione 2.22.17.24 di WhatsApp Beta introduce la possibilità di reagire con una emoji anche agli Stati. La funzionalità è già disponibile per alcuni beta tester, i quali possono reagire ad un aggiornamento di Stato scegliendo tra 8 emoji: faccina con gli occhi a cuore, risata, stupore, pianto, le due mani che si danno il cinque, applauso, festa e 100.

Al contrario di quanto accade con i messaggi, sembra sia possibile reagire ad uno Stato solo con queste emoji. Per chi non lo sapesse, infatti, è in realtà possibile reagire ad un messaggio con una qualsiasi emoji, e non solo con quelle mostrate di default (pollice in su, cuore, risata, stupore, tristezza e le due mani che si danno il cinque). Basterà cliccare sul simbolo + che appare accanto all'ultima emoji per accedere all'elenco completo e selezionare quella che più si preferisce per reagire al messaggio.

Purtroppo, al momento, WhatsApp non prevede ancora la possibilità di personalizzare le reazioni aggiungendo solo quelle che si preferiscono, così da evitare questo processo piuttosto meccanico che dovrà essere compiuto ogni volta che si vuole inviare una emoji diversa da quelle mostrate di default, ma nulla vieta che in futuro questa funzionalità possa essere implementata.

Per adesso, ci accontentiamo della novità in arrivo che sicuramente rappresenta una buona occasione per gli amanti delle reactions. Come anticipato, la funzionalità è in fase di test per alcuni utenti e potrebbe presto raggiungere l'app ufficiale.

