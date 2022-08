POCO M4 5G ufficiale: il nuovo low-cost arriva in Europa

Dopo il lancio dei modelli M4 Pro 5G ed M4 Pro 4G è arrivato il momento di aggiungere un nuovo modello alla gamma: POCO M4 5G. Si tratta della versione base della nuova serie M, dotata di una configurazione più interessante del previsto. Andiamo a fare il punto della situazione con tutti i dettagli in merito alle specifiche tecniche, al possibile prezzo e all'uscita sul mercato europeo.

Aggiornamento 17/08: lo smartphone viene ufficializzato anche in versione Global in Europa. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

POCO M4 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo POCO M4 5G arriva con un design in linea con gli attuali trend della compagnia e – ovviamente – non manca la colorazione POCO Yellow, oltre a quelle Midnight Black e Cool Blue. Lo stile è vicino a quello dei fratelli maggiori, con un modulo fotografico “allungato”; sul retro abbiamo una fotocamera doppia, accompagnata dal flash LED e dal logo del brand.

Parlando invece del display, troviamo un pannello LCD da 6,58″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel) in 20:9, refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz e protezione Gorilla Glass. La selfie camera è inserita in un notch a goccia DotDrop ed è un sensore da 5 MP f/2.2. Il terminale misura 163,99 x 76,09 x 8,9 mm, per un peso di 200 grammi. Presente all'appello la resistenza agli schizzi di tipo IP52, insieme ad un lettore d'impronte digitali laterale.

Specifiche tecniche e fotocamera

Passando alle specifiche tecniche, POCO M4 5G fa affidamento sul Dimensity 700 di MediaTek a 7 nm fino a 2,2 GHz, accompagnato da GPU Mali-G57 MC2, 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria UFS 2.2. La panoramica delle caratteristiche continua con una batteria da 5.000 mAh, con una ricarica da 18W (in dotazione c'è un caricatore da 22.5W). Lato software abbiamo la MIUI 13 for POCO e Android 12; completano il pacchetto Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, sensore IR, NFC, ingresso mini-jack per le cuffie con Radio FM e la possibilità di espandere la memoria tramite microSD fino a 1 TB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro del dispositivo trova spazio una doppia fotocamera da 13+2 MP f/2.2-2.4 con sensore secondario dedicato alla profondità di campo. Osservando le varie specifiche è impossibile non notare una certa somiglianza con Redmi Note 11E 5G (che a sua volta dovrebbe ispirare Redmi 11 5G): si tratta quindi di una sorta di rebrand, anche se con qualche piccola differenza.

POCO M4 5G – Prezzo e uscita

Il nuovo arrivato POCO M4 5G è stato lanciato anche sul mercato Global, Europa compresa. Per il momento, però, niente Italia: in Francia viene venduto al prezzo di 199,90€ per la variante da 4/64 GB e di 219,90€ per quella da 6/128 GB.

