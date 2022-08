vivo Y77e: un nuovo medio-gamma equilibrato, conveniente e alla moda

A poche settimane dal lancio di vivo Y77, il produttore cinese continua ad espandere il proprio portafoglio di smartphone e annuncia vivo Y77e , un nuovo smartphone di fascia medio-bassa che offre accesso alle Reti di quinta generazione e implementa una serie di tecnologie interessanti ad un buon prezzo.

vivo Y77e: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

vivo Y77e sfoggia un design in linea con gli standard attuali. Ha dimensioni compatte, un profilo sottile, angoli arrotondati e una scocca posteriore che si caratterizza per la presenza di un'ampia isola fotografica di forma rettangolare che ospita due grandi sensori e il flash LED. Sulla parte frontale, invece, lo smartphone è dotato di uno schermo OLED da 6.58″ con notch a goccia per la fotocamera interna, ha una risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 180 Hz.

Specifiche tecniche

vivo Y77e è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 810 con modem 5G. Lo smartphone è disponibile in tre configurazioni: una con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, una con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ed una con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Ad ogni modo, lo spazio di archiviazione è espandibile fino a 1 TB con microSD.

Passando al comparto fotografico, questo offre una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP e obiettivo Macro da 2 MP, e una selfie camera da 8 MP. Tra le altre caratteristiche abbiamo una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W, un sensore di impronte digitali montato lateralmente, Android 12 con OriginOS Ocean e un mini-jack da 3.5 mm.

vivo Y77e – Disponibilità e prezzo

La disponibilità di vivo Y77e è attualmente limitata al solo mercato cinese, dove lo smartphone può essere acquistato in tre colorazioni al prezzo di circa 245€ nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. vivo non ha ancora reso noti i prezzi delle altre due varianti. Inoltre, non è ancora chiaro a questo punto se lo smartphone debutterà in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il