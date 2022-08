Samsung Galaxy S22 e S21: arriva un importante aggiornamento fotografico

Buone notizie per chi possiede uno degli modelli che compongono la serie Samsung Galaxy S22 o la precedente S21: è in arrivo un aggiornamento della fotocamera. E non un aggiornamento qualsiasi, bensì probabilmente uno dei più importanti di questi mesi, in quanto introduce nuove modalità di creazione all'interno dell'app fotografica.

Ecco come migliora la fotocamera di Samsung Galaxy S22 e S21 con l'ultimo aggiornamento

Prima di tutto, l'aggiornamento introduce la modalità Hyperlapse anche con il teleobiettivo, non rimanendo più limitata soltanto al sensore principale a quello ultra-grandangolare. Per chi non sapesse di cosa si tratta, l'Hyperlapse è un altro nome per il time-lapse, cioè quella modalità di registrazione video a velocità aumentata (da 4x fino a 32x) per accentuare la variazione del tempo. Samsung ha confermato di star lavorando all'implementazione della modalità Astro Hyperlapse, potendo così sfruttarla anche per immortalare il cielo stellato notturno e creare clip suggestive.

Novità anche per la modalità di scansione dei codici QR, che ora può godere di una superficie di scansione più ampia per facilitarne l'utilizzo. Adesso è possibile anche forzare la scansione di un codice QR presente all'interno di un documento facendo un tap sullo schermo in sua corrispondenza; inoltre, è stato risolto un bug che impediva alla fotocamera di ripetere la scansione QR di un codice appena inquadrato.

Fra le altre novità dell'aggiornamenti si cita anche il miglioramento delle prestazioni HDR e della riproduzione cromatica nella modalità Foto, l'ottimizzazione delle prestazioni, dell'utilizzo della memoria e delle capacità AI per le modalità Foto, Notte e Video; a proposito di video, l'aggiornamento migliora anche la qualità e la stabilizzazione.

Come anticipato, questo aggiornamento riguarda due trittici di smartphone: i più recenti Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra e i modelli precedenti S21, S21+ e S21 Ultra. Il roll-out è ufficialmente partito in Sud Corea e Germania, perciò non dovrebbe volerci molto prima che arrivi anche in Italia. E mentre attuali e vecchi top di gamma Samsung si aggiornano, non mancano polemiche sulle poche novità che dovremmo vedere con i futuri Samsung Galaxy S23.

