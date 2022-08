Recensione Realme Buds Air 3 Neo: audio pulitissimo per il prezzo proposto

Se c'è un settore, magari meno in vista, in cui Realme ha lavorato tanto e bene è quello audio. Dopo le ottime cuffie TWS Realme Buds Air 3, il brand ha lanciato le Buds Air 3 Neo, versione “minore” di quelle principali che però, in termini di audio, non hanno nulla da invidiare alle sorelle maggiori, come vi raccontiamo in questa recensione.

Recensione Realme Buds Air 3 Neo

Contenuto della confezione

Più semplice rispetto alle Buds Air 3, quella delle Realme Buds Air 3 Neo è una confezione essenziale ma con tutto ciò che serve. Oltre alle cuffie infatti, troviamo un cavo Type-C (giallo, molto carino), la manualistica e gommini di ricambio di varie dimensioni. Va bene così.

Design e materiali

Molto bello ed elegante il design delle Buds Air 3 Neo, che non si distaccano troppo da quello del modello più costoso, ma che hanno comunque una loro originalità e questo è definito soprattutto dai materiali. Infatti, il policarbonato utilizzato è lucido solo nei dettagli, mentre il resto dell'auricolare e del case è opaco e gradevolissimo nel touch and feel. Bello.

Funzioni smart

Le funzioni smart che potete trovare sulle Buds Air 3 Neo sono come sempre solide e concrete, grazie ai controlli touch presenti. Il tutto si svolge tramite la sempre ottima applicazione Realme Link, ma dobbiamo avvisare ai clienti iOS che per il supporto, per ora, dovrete attendere. Su Android invece nessun problema. Ottima la gaming mode, che aiuta a ridurre il ritardo in cuffia fino a 88 ms. Tornando alla connettività, il Bluetooth 5.2 si dimostra effettivamente stabile e concreto, dunque non ci sono problemi in merito.

Qualità audio – Recensione Realme Buds Air 3 Neo

Il punto di forza di queste cuffie Realme è il comparto audio, senza alcun dubbio. Infatti, le Buds Air 3 Neo suonano veramente bene, quanto meno bene quanto cuffie che costano il doppio del loro prezzo. Suono pulito, senza sbavature e poi c'è il supporto al Dolby Atmos, che in alcuni contesti può fare la differenza. Anche in chiamata si dimostrano affidabili e ci sentono molto bene, oltre che a sentire bene noi. Un grande sì il tutto.

Autonomia

Molto concreta l'autonomia delle cuffie in recensione, visto che riusciamo a raggiungere tranquillamente le 30 ore totali che la batteria o comunque il brand garantiscono.

Recensione Realme Buds Air 3 Neo – Prezzo e conclusioni

Chiudiamo questa recensione delle cuffie Realme parlando del prezzo. Il fatto che costino di listino 39.90€ fa di loro già ottime cuffie, immaginate di poterle avere anche a meno nel corso delle offerte. Questo ci porta a capire che il lavoro svolto dal brand sul comparto audio è importante e queste cuffie TWS ci permettono di capire appieno il lavoro svolto. Assolutamente promosse. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il