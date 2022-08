Recensione Kwumsy K1: tastiera con display touch da 12,6”

La Kwumsy K1 è un prodotto molto particolare. Si tratta di uno di quei prodotti a cui è difficile pensare prima di averli visti, ma dei quali alla fine difficilmente si riesce a fare a meno. Ed il motivo è semplice: è una tastiera con meccanismo a forbice, arricchita da un display touch da 12.6” che corre per tutta la sua lunghezza. E, si sa, quando si parla di display aggiuntivi e di tastiere, soprattutto ai più nerd si accendono diverse lampadine.

Ed è per questo che la mia curiosità di provarla era tanta perché, soprattutto considerando il particolare rapporto dello schermo aggiuntivo ed il suo posizionamento, mi sono subito chiesto quali potrebbero essere i reali giovamenti di un sistema del genere, oltre al fatto che si tratta di un prodotto (sulla carta) decisamente innovativo. Ma la domanda è semplice: a chi si rivolge un prodotto del genere?

Recensione Kwumsy K1: tastiera meccanica con display touch da 12,6”

Design e materiali

Lunga 33,4 cm ed alta 21 cm la Kwumsy K1 è realizzata con un design piuttosto ampio e piatto. I tasti sono posizionati nella parte inferiore della struttura, mentre quella superiore è dedicata al display. In soldoni, la struttura in lega d'alluminio (che in totale pesa poco più di 2 kg) è stata divisa in due sezioni ben distinte, dall'aspetto molto piacevole.

Sulla parte inferiore sono stati posizionati due piedini per modificare l'angolo della tastiera, assieme a diversi gommini con i quali tutta la struttura rimarrà ancorata alla superficie dove è appoggiata, evitando slittamenti o vibrazioni. Sul retro, poi, sono state posizionate una porta USB-C, che è affiancata a due porte USB-A: la prima verrà utilizzata per la connessione al PC o al notebook, a patto che il computer al quale la si connetta sia in grado di garantire 4w di potenza in uscita (5v a 800 mA).

Per quanto riguarda la tastiera, parliamo di una tastiera con meccanismo a forbice da 98 tasti, che include anche un tastierino numerico. Lo schermo invece è rivestito da uno strato in vetro di tipo lucido che però tende a soffrire un po' delle impronte digitali: essendo una superficie touch, spesso ci si ritroverà a doverla pulire.

I tasti sono retroilluminati con dei LED RGB che, dato il meccanismo dei tasti stessi, non si notano moltissimo soprattutto in condizioni di alta luminosità, ma che al buio garantiscono un effetto molto scenografico, soprattutto grazie al display piuttosto luminoso.

Come funziona e qualità del pannello

In quanto alla tastiera, c'è poco da dire. Non tutti sono amanti del meccanismo a forbice, è vero, e dato l'alto numero di tasti inseriti in una struttura piuttosto compatta, per abituarsi a scrivere con la Kwumsy K1 ci vorrà un po' di tempo. L'azienda comunque, produce anche una variante con la tastiera meccanica e senza il tastierino numerico: una soluzione a mio parere ottimale, soprattutto considerando il rapporto tra spazio disponibile e dimensione dei tasti. Ma non è sul fattore “tasti” che voglio soffermarmi, quanto sulla qualità del display e sulla sua reale utilità.

La Kwumsy K1 integra un display da 12.6 pollici che copre praticamente la metà della sua struttura. Si tratta di un pannello IPS con uan risoluzione di 1920 x 515 pixel, una frequenza d'aggiornamento di 60 Hz ed un rapporto di contrasto di 1200:1, in grado di garantire una buona luminosità ma che è chiaramente pensato per un utilizzo in ambienti chiusi. Lo strato in vetro che lo protegge è di tipo lucido, quindi soffre i riflessi, mentre la precisione del colore è piuttosto buona, anche se il bilanciamento del bianco tende leggermente alle tonalità fredde. Il tempo di latenza è di circa 25 ms.

Ovviamente, non si tratta di un display pensato per garantire una precisione cromatica adatta al fotoritocco o all'editing video, ma considerando che si tratta di un pannello ad alta efficienza che consuma meno di 4w, direi che qualitativamente siamo sulla buona strada. Ciò che bisogna però tenere ben presente è il suo rapporto. Stiamo parlando di un display aggiuntivo “secco e lungo”, con il quale trovo più sensato affiancare le finestre delle applicazioni piuttosto che eseguirle a schermo intero: con YouTube o Neftlix ad esempio, la riproduzione di un video a schermo intero produrrà delle grandi bande laterali nere.

Gli angoli di visuale sono buoni, anche il fatto di non poter regolare l'inclinazione dello schermo potrebbe portare ad un utilizzo leggermente più scomodo. Mi sarebbe piaciuto vedere un qualsivoglia meccanismo grazie al quale si sarebbe potuta inclinare la sezione del display, in modo tale da poter garantire una posizione di utilizzo più comoda soprattutto considerando che si tratta di un pannello touch.

La Kwumsy K1 è poi compatibile sia con Mac OS che con Windows, ma cambiano le modalità di utilizzo. Con i PC ad esempio, il pannello touch sarà sempre funzionante, mentre con i sistemi Apple le cose cambiano un po': per far funzionare la superficie touch sarà necessario prima spostare puntatore del mouse sul desktop del display esterno, per poi poterlo utilizzare.

Prezzo di vendita e conclusioni

È indubbio che la Kwumsy K1 sia uno dei gadget più strani e geniali che ho testato negli ultimi anni. Si tratta di un prodotto che potrebbe trarre in inganno per la sua “inutilità” ma che, dopo averlo utilizzato, fa capire chiaramente il suo senso. È una buona tastiera, che risolve un problema molto comune per tante persone: i limiti dello spazio di lavoro.

Il suo vero limite potrebbe essere il prezzo: costa 359 dollari, circa 350 euro con il cambio attuale, ma è indubbio che è un prodotto unico nel suo genere che potrebbe essere pensato non solo per chi lavora, ma magari anche per i videogiocatori che potrebbero sfruttare il display aggiuntivo per i controlli della chat nel corso di uno streaming, e lasciare esclusivamente il gioco nello schermo principale.





