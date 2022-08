Realme 9i 5G confermato dal brand: tutto sul nuovo mid-range

Realme è uno dei brand più attenti a portare la tecnologia più aggiornata a prezzi accessibili e smartphone come Realme 9i ne è l'esempio, specie se sta per arrivare la sua versione 5G. Infatti, il nuovo mid-range della compagnia andrà a completare ciò che mancava alla versione LTE, puntando su buone specifiche tecniche ed un design molto interessante.

Realme 9i 5G: ciò che sappiamo ad oggi

Design e display

Del Realme 9i 5G ne abbiamo parlato già qualche tempo fa, ma le notizie erano abbastanza marginali o premature, ma ora abbiamo elementi ufficiali che ci mostrano uno smartphone da un design veramente pulito ed una scintillante colorazione Oro che può fare la differenza nella scelta di stile. Purtroppo non abbiamo indicazioni per il display, ma immaginiamo sia un pannello Full HD+ LCD, quindi resta solo da capire la questione refresh rate.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Per il chipset, al posto dello Snapdragon 680, troveremo (a detta dell'azienda) un MediaTek Dimensity 810, ormai must have del produttore taiwanese per la fascia media. Non si sanno ancora i tagli di memoria previsti, ma immaginiamo che partano dai 4 GB RAM e 64 GB per lo storage. Non si sa molto in merito alla batteria, ma non crediamo sia lontana dai 5.000 mAh del modello LTE e così dovrebbe essere anche la ricarica da 33W. Lato fotocamere, ci aspettiamo un trittico simile a quello del gemello 4G, quindi da 50 + 2 + 2 MP, così come una selfie camera affine da 16 MP. Pochissimi, se non nessun dubbio vi sia la Realme UI 3.0 su Android 12.

Realme 9i 5G – Prezzo e data di uscita

Quando arriva il nuovo mid-range 5G di Realme? Il brand ha comunicato, per ora per il mercato indiano, che il lancio è fissato al 18 agosto 2022. Immaginiamo che lo smartphone posta costare intorno ai 200-250€ al cambio, ma è tutto da confermare. Per il lancio in Europa, bisognerà attendere indicazioni ufficiali.

