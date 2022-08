Tornano gli Xiaomi Days su eBay: Coupon del 20% su tantissimi prodotti

Uno degli eventi di shopping online e di offerte più apprezzati è sicuramente quello relativo agli Xiaomi Days, specialmente quando è eBay ad ospitarlo. L'edizione di agosto 2022 ci porta come sempre massima convenienza su tante offerte Xiaomi, che grazie ad un codice sconto del 20% possiamo acquistare a prezzi molto convenienti.

Xiaomi Days agosto 2022: tutte le indicazioni per le offerte con codice sconto su eBay

Quali sono le condizioni per risparmiare nell'evento Xiaomi Days di agosto 2022 su eBay? Il principio è lo stesso: troviamo un Coupon dedicato (che troverete qui in basso), ma che va utilizzato con determinate regole. Anzitutto, può essere utilizzato fino a 2 utilizzi per utente. Lo sconto massimo è di 75€, quindi il 20% massimo è da considerare con quel tetto. La spesa minima che potete fare però è di 15€.

Quali possono essere i prodotti più interessanti da acquistare con le offerte Xiaomi Days su eBay? Un esempio lampante è Xiaomi Pad 5, che con il codice sconto dedicato potete portarvelo a casa a 314€ con spedizione rapida. E perché no? anche la nuova Xiaomi Band 7 a circa 56€ o un bel Xiaomi Mi TV 4S 4K da 43″ a 223€. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Per poter acquistare questi e altri prodotti Xiaomi per l'evento di offerte eBay, potete accedere al link qui sotto dove vi lasciamo il codice sconto dedicato e valido fino al 31 agosto 2022. Il tempo c'è ma non è tantissimo, quindi bisognerà anche muoversi. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti per i prodotti Xiaomi? Allora date un'occhiata a tutte le offerte in tempo reale direttamente nel nostro canale Telegram dedicato ad eBay, in modo da non perdere nessuna occasione!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il