Oclean X10 è lo spazzolino top da comprare: tante modalità, zero rumore, autonomia super!

Lo spazzolino elettrico Oclean X10 è uno dei modelli più interessanti del brand e lo diventa ancora di più grazie alla promozione del momento: il prezzo scende con il nuovo codice sconto, da utilizzare sullo store ufficiale, e ci sono anche due testine di ricambio aggiuntive in regalo. Ma perché ci piace? Perché si tratta di un dispositivo smart ricchissimo di funzionalità, con tanta autonomia e un utilizzo senza fastidi (grazie al motore ultra-silenzioso)!

Lo spazzolino elettrico smart Oclean X10 torna in promozione: il prezzo scende e ci sono due testine in regalo

Oclean X10 è una soluzione completa ed efficiente, dotata di funzionalità smart ed un ampio display per visualizzare le varie modalità ed il report degli spazzolamenti. L'esperienza è resa più interattiva dalla presenza di emoji, con un tocco di freschezza e di simpatica.

Il dispositivo offre la bellezza di 5 modalità di pulizia, ognuna caratterizzata da 5 livelli di intensità: ciò si traduce in un ampio ventaglio di opzioni tra cui scegliere. Ognuna di queste offre la massima efficienza grazie al motore Maglev, silenzioso (sotto i 45 dB) e in grado di raggiungere le 80.000 vibrazioni al minuto, in combinazione con la qualità delle setole Dupont delle testine (morbide e resistenti). Ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte: si tratta di un prodotto bello da vedere e dotato di un design ergonomico, per la massima facilità d'utilizzo.

Concludiamo con l'autonomia, uno dei dettagli più importanti quando si parla di questo tipo di accessori. Dimenticherete di ricaricare il vostro spazzolino dato che si parla di circa 2 mesi di utilizzo continuo con una singola carica. Voglia di saperne di più? Il dispositivo è stato anche protagonista della nostra recensione, regalandoci non poche soddisfazioni.

Qui sotto trovate il link alla pagina del prodotto: Oclean X10 è in offerta con codice sconto nello store ufficiale del brand, con due testine aggiuntive gratis (la confezione comprende il dispositivo, un caricatore, il cavo di alimentazione e una testina). Se non visualizzate il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

