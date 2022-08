Kyvol Cybovac E31 vi pulisce casa e lava il pavimento con meno di 90€

I robot aspirapolvere sono i maggiori alleati di chi è fuori tutto il giorno per lavoro o per chi vuole godersi un po' di relax e mantenere la casa pulita, ma chiaramente non tutti vogliono spendere centinaia di euro per comprarli. Per questo, una soluzione come il robot aspirapolvere Kyvol Cybovac E31, ora in offerta con codice sconto su GShopper, può fare al caso vostro con il suo prezzo competitivo.

Kyvol Cybovac E31: come risparmiare sul robot aspirapolvere 2-in-1 in offerta

Il design e la struttura del Cybovac E31 è simile a quello del resto della categoria, anche di modelli più blasonati, ma anche la sua scheda tecnica non ha nulla da invidiare in merito. Si parte da una potenza di aspirazione da 2.200 Pa, ma anche un'ottima batteria da 3.200 mAh che permette un'autonomia fino a 150 minuti, così da poter pulire tutta casa.

Dicevamo di un robot con funzione sia di aspirapolvere che di lavapavimenti, quindi oltre al contenitore della polvere da 600 ml, abbiamo un serbatoio d'acqua da 300 ml, così da non lasciare indietro nulla. Il sistema di navigazione giroptica inoltre permette di coprire tutti gli spazi della casa. Infine, potete controllare tranquillamente il vostro robot dallo smartphone grazie alla comoda applicazione che permette di regolare tutte le funzionalità dello stesso. Tra l'altro, è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Per poter acquistare il robot aspirapolvere Kyvol Cybovac E31 ad un ottimo prezzo, potete dunque rifarvi all'offerta con codice sconto proposta da GShopper, che ve lo spedisce anche in tempi rapidi con spedizione dall'Europa. Trovate il box con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

