iQOO pronta al “distacco” da vivo: Monster OS per il mercato Global

La crescita di iQOO come brand sembra non essere più qualcosa che possa essere tenuta in secondo piano. Il sub-brand di vivo infatti, sembra possa prendere una strada sempre più “indipendente”, partendo dal software che potremmo vedere nel mercato Global, che dovrebbe chiamarsi Monster OS e che distinguerà iQOO dalla casa madre per tante cose.

iQOO Monster OS sarà un'esperienza Android stock ma con feature da gaming

Da quello che apprendiamo in merito alla possibile nuova interfaccia utente Global di iQOO, Monster OS dovrebbe avere un distacco netto da quella che è stata fino ad oggi la FunTouch OS, software internazionale di vivo. Infatti, secondo le indiscrezioni, dovremmo trovare un software Android 13 pressoché stock, quindi al pari quanto Lenovo ha portato in Motorola, ma con distinzioni rispetto a ciò che troviamo nell'UI vista fino ad oggi.

Il processo di transizione però non sembra così immediato. Infatti, iQOO vuole essere sicura di questo cambio di rotta, quindi si passerà ad un software pubblico solo dopo aver avuto riscontri positivi dai test interni. Ma a cosa potrebbe servire cambiare interfaccia, renderla propria? La soluzione che viene in mente è senza dubbio quella di una maggiore espansione di iQOO, da parte di vivo, nel mercato Global. Quindi, avere la possibilità di fornire ad esempio un software più semplice per il mercato europeo, come già è tra l'altro la FunTouch OS.

Ma quale sarà la differenza più netta che vedremo nella Monster OS? Probabilmente, essendo iQOO votata al soft gaming mobile, vedremo delle ottimizzazioni in gioco, che in Cina prendono già il nome di Monster UI, che però è fortemente implementata da Origin OS. Questo permetterà dunque a vivo di implementare maggiori feature per la fotocamera alla FunTouch OS.

