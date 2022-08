Casa sempre brillante con Proscenic P11 Combo: il prezzo scende al minimo storico

Se siete alla ricerca di un nuovo aspirapolvere per pulire velocemente ed efficacemente la vostra casa, Proscenic P11 Combo in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa sullo store Geekbuying potrebbe essere la soluzione ideale! Aspira, lava e può regolare automaticamente la potenza di aspirazione se rileva la presenza di tappeti. Inoltre, adesso può essere acquistato al minimo storico! Ecco tutti i dettagli.

Proscenic P11 Combo è l'aspirapolvere senza fili da acquistare in offerta, ora al minimo storico!

Proscenic P11 Combo è un ottimo aspirapolvere senza fili dotato di un potente motore brushless che può aspirare facilmente tutto lo sporco. L'aspirapolvere implementa una spazzola 2-in-1 che può pulire efficacemente pavimenti e tappeti, mentre il suo design anti-groviglio impedisce che il funzionamento della spazzola possa essere compromesso dalla presenza di capelli. La presenza di un mop integrato e di un serbatoio d'acqua, inoltre, permette anche di lavare le superfici in modo profondo e accurato.

Grazie alla batteria da 2.500 mAh, Proscenic P11 Combo offre un'autonomia massima di 50 minuti. Ciò dipende dalla modalità di pulizia attiva: a tal proposito, l'aspirapolvere è dotato di una modalità automatica in grado di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione se viene rilevato un tappeto.

Le modalità di pulizia possono essere impostate facilmente selezionate dallo schermo touch integrato che, tra le altre cose, mostra anche altre informazioni come lo stato della batteria e la presenza di guasti. Proscenic P11 Combo può essere acquistato in offerta con codice sconto al minimo storico, senza dimenticare la comoda spedizione dall'Europa! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

