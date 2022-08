Tronsmart T7: tutta la potenza della musica sempre con te

Le casse wireless, per essere potenti, spesso portano tweeter abbastanza grandi che le rendono abbastanza difficili da portare in giro. Questo problema però non ce l'ha il nuovo Tronsmart T7, lo speaker Bluetooth di nuova generazione che potete portare ovunque senza avere difficoltà e senza rinunciare alla musica che amate.

Tronsmart T7: tutte le qualità del nuovo speaker Bluetooth 5.3

Partiamo col dire che si ritrova un design ergonomico e facile da trasportare, senza rinunciare ai caratteristici LED ai lati così da avere anche una sorta di scenografia per le vostre serate in musica. Passando al lato tecnico, abbiamo non solo la novità del Bluetooth 5.3, ma anche un impianto da 30W. Per la sua conformazione inoltre, permette di ottenere un ascolto a 360°, così da coinvolgere tutti i presenti.

Dai laboratori Tronsmart inoltre arriva anche la versione aggiornata della tecnologia SoundPulse, per ottenere un suono stereo abbinando anche un'altra cassa dello stesso tipo. L'equalizzazione, inoltre, può essere regolata tramite l'applicazione dedicata, così come tante altre funzioni. L'autonomia poi, non è un problema, in quanto la batteria da 4.000 mAh garantisce fino a 12 ore di ascolto continuato. Infine, ma non meno importante, è la certificazione IPX7 per proteggerlo dagli spruzzi d'acqua nelle feste estive.

Il nuovo speaker Bluetooth Tronsmart T7 è ora disponibile all'acquisto tramite i canali dello store ufficiale, dove potete trovarlo ad un prezzo molto competitivo per ciò che offre, andando a creare una seria alternativa ai marchi più noti.

Articolo Sponsorizzato.

