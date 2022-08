Xiaomi prepara nuove modalità per la sua fotocamera

Si sta facendo tanto parlare di Xiaomi 12T Pro, cioè quello che sarà il primo smartphone Xiaomi con una fotocamera da 200 MP. Secondo quanto trapelato, altri non sarà che il rebrand occidentale di Redmi K50 Ultra, che per l'occasione cambierà il sensore del comparto fotografico con il più evoluto Samsung HP1. E con il lancio del nuovo smartphone viene una nuova build della MIUI e relative app di sistema: ed è proprio scavando all'interno dell'app Galleria che l'insider Kacper Skrzypek ha scovato quelle che saranno le nuove funzioni a cui gli sviluppatori Xiaomi stanno lavorando.

Ecco quali saranno le future feature fotografiche di Xiaomi scovate all'interno della MIUI

Partiamo dalla fotocamera frontale, perché nelle righe di codice analizzate da Kacper troviamo la possibilità di scegliere fra 5 tipi di illuminazione per il visto nei propri autoscatti: Blu, Malva, Giallo, Arancione e Bianco. In questo modo, sarà possibile tarare diversamente il bilanciamento del bianco con cui verrà catturata la propria faccia.

Sempre parlando di selfie camera, è stata individuata anche una modalità specchio: attivandola, basterà guardare in camera e fare un doppio tap sullo schermo per far sì che la faccia venga zoomata e allineata al centro del display.

Spostandoci al comparto fotografico principale, nella MIUI si parla di Xiaomi ProCut, una feature che la fotocamera utilizzerà per effettuare un ritaglio “smart” delle foto in alta risoluzione e ritoccarne la composizione. Per esempio, i 50, 64 o 108 MP di un sensore potranno essere sfruttati per scattare a piena risoluzione e poi effettuare uno zoom affinché i soggetti nella foto siano centrati in maniera migliore.

Infine, nella nuova app Galleria è stata trovata anche la funzione Teleprompter, cioè un gobbo digitale che permetterà di avere a schermo un testo pre-compilato (per un massimo di 6.000 caratteri in formato .doc o .docx) che scorre durante la registrazione di un video. Per il momento non è dato sapere quando queste funzioni saranno rilasciate pubblicamente e su quali modelli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il