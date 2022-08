ZTE AX3000 Pro: dite addio ai problemi di connessione con il nuovo miracoloso router Wi-Fi 6

ZTE ha presentato oggi AX3000 Pro, un router Wi-Fi 6 molto potente dotato di un chip Qualcomm ad alte prestazioni che garantisce velocità elevate, bassa latenza e connessione stabile a lungo raggio e che supporta la connessione simultanea di 256 dispositivi. Parliamone nel dettaglio in questo articolo!

ZTE AX3000 Pro è il router miracoloso per una connessione super anche nelle condizioni più estreme

ZTE AX3000 Pro presenta un design molto elegante, oltre che funzionale: questo router, infatti, può funzionare in condizioni ambientali piuttosto estreme, resistendo a temperature comprese tra i -20 C° e i 55 C° e umidità fino al 95%. Si tratta di un dispositivo molto potente – non a caso l'azienda parla di ZTE AX3000 Pro come di un router miracoloso – che supporta la connessione simultanea di 256 dispositivi, può raggiungere velocità di download massima di 3.000 Mbps e una larghezza di banda di 160 MHz.

Grazie alle tecnologie integrate, il router può dunque garantire velocità elevate, una bassa latenza ed una connessione stabile a lungo raggio. Ciò anche grazie alla presenza di un'antenna esterna da 7dBi e a due canali da 2,4 GHz e 5 GHz. Inoltre, supportando la tecnologia Easy Mesh, la copertura può essere facilmente estesa a grandi case residenziali e garantire il roaming automatico della rete Wi-Fi. Infine, se siete in possesso di uno smartphone con NFC, grazie alla funzione One Touch di ZTE AX3000 Pro, potrete collegarvi facilmente e velocemente al Wi-Fi.

ZTE AX3000 Pro – Disponibilità e prezzo

Il router miracoloso ZTE AX3000 Pro è disponibile a partire da oggi al prezzo di 99.90€. Chi effettuerà l'acquisto entro il prossimo 30 agosto, potrà usufruire di uno sconto di 10€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

