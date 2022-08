OPPO Reno 8 4G: la famiglia si allarga e incontra tutte le esigenze

Dopo aver lanciato la serie Reno 8 con gli smartphone OPPO Reno 8, Reno 8 Pro sul mercato globale, potremmo presto assistere al lancio di un modello ancora più conveniente, seppur privo della compatibilità con Reti di quinta generazione. Stiamo parlando di OPPO Reno 8 4G. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello che è trapelato Online finora riguardo design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo del prossimo medio-gamma.

OPPO Reno 8 4G: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

OPPO Reno 8 4G sembrerebbe sfoggiare un design con bordi piatti, angoli arrotondati e cornici abbastanza sottili su tre lati, mentre quella inferiore sarebbe un po' più pronunciata. Stando a quanto trapelato in rete finora, lo smartphone sarebbe dotato di un display AMOLED da 6.43″ con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e punch hole per la fotocamera interna.

Il pannello frontale sarebbe protetto dalla tecnologia Gorilla Glass di Corning, sebbene la generazione e il tipo esatti di vetro non siano stati ancora specificati. Da segnalare anche la presunta presenza di un lettore di impronte digitali integrato nello schermo.

Specifiche tecniche

OPPO Reno 8 4G sembra presentare una scheda tecnica molto simile a quella di Reno 7 4G, offrendo il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo. Si dice che lo smartphone sia alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 680, il quale sarà accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Dovrebbe pertanto trattarsi di un ottimo mid-range, ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone che riesca a supportare tutte le operazioni quotidiane rinunciando, però, alla velocità del 5G.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i rumors vogliono che OPPO Reno 8 4G sia dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP, al quale faranno compagnia un obiettivo di profondità da 2 MP e una lente Macro da 2 MP. Sulla parte frontale, invece, dovrebbe esserci un sensore da 32 MP.

Completerebbero le caratteristiche principali di questo smartphone una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W e la presenza di Android 12 con l'interfaccia personalizzata ColorOS 12 a bordo.

OPPO Reno 8 4G – Disponibilità e prezzo

OPPO Reno 8 4G dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Dawnlight Gold e Starlight Black a partire dalle prossime settimane. Lo smartphone dovrebbe debuttare in India, per cui ci sono molte probabilità che possa in futuro raggiungere anche il mercato global. Al momento, purtroppo, non si hanno ancora informazioni sul prezzo di vendita del dispositivo. Tuttavia, trattandosi di un modello 4G, ci aspettiamo un prezzo inferiore alla controparte 5G.

