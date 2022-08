Dove comprare Moto X30 Pro e la sua fotocamera da 200 MP

Se il nuovo pieghevole di Motorola ha suscitato interesse per essere uno dei primi flip phone di alta qualità, il nuovo flagship della serie X30 ha stupito per la sua fotocamera da 200 MP, la prima sul mercato. E proprio per questo, se siete curiosi di provare il nuovo super sensore, in questo articolo vi spieghiamo dove comprare Moto X30 Pro, che trova anche specifiche di grande impatto.

Moto X30 Pro: dove comprare il nuovo top gamma Motorola da 200 MP

Andando a guardare la scheda tecnica del Moto X30 Pro, che presto diventerà Edge 30 Ultra in Europa, possiamo vedere come Motorola non abbia lasciato nulla al caso. E infatti, a parte un comparto fotografico spaziale con il sensore principale da 200 MP Samsung HP1, una grandangolare da 50 MP ed un teleobiettivo da 12 MP, troviamo anche il chipset flagship Snapdragon 8+ Gen 1.

Oltre a questo, anche il display è un ottimo pannello, visto che troviamo uno schermo da 6.7″ OLED curvo con refresh rate da ben 144 Hz, ma anche la batteria non scherza, visto che troviamo un modulo da 4.610 mAh con super ricarica da 125W e se vi steste chiedendo della selfie camera, anche qui Motorola non ha badato a “spese”: è infatti presente un sensore da ben 60 MP, inusuale anche per i top gamma. Fatte queste premesse, scopriamo ora dove comprare Moto X30 Pro, magari provando a risparmiare qualcosa.

Per tutti i dettagli sul flagship di Motorola (per ora lanciato solo in Cina) date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la MYUI con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

Trading Shenzhen

Il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia di Motorola è disponibile anche su TradingShenzhen: ancora una volta si tratta della versione CN, con spedizione dalla Cina (16€).

Moto X30 Pro – 12/256 GB – 697€

Moto X30 Pro – 12/512 GB – 757€

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo flagship da 200 MP Motorola.

