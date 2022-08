DJI Avata è il nuovo drone per esplorare e immergersi negli angoli più irraggiungibili del mondo

DJI ha lanciato Avata, un nuovo drone con il quale esplorare ogni angolo di mondo, raggiungere e immergersi nei luoghi più incredibili della Terra. È piccolo, pratico ed offre una serie di tecnologie sofisticate che garantiscono un'esperienza di volo coinvolgente e creativa, oltre che intuitiva. Ecco tutti i dettagli!

Con DJI Avata potete volare negli angoli più incredibili del mondo e immergervi in ogni luogo

DJI Avata presenta un nuovo design pensato per garantire praticità. È più leggero (pesa appena 410 g), compatto e facile da trasportare, il telaio è ultra resistente e il corpo del drone è talmente piccolo da riuscire a passare tra gli spazi più stretti, che si tratti di sfrecciare tra rami, sotto i ponti o attraversare corridoi stretti. Inoltre, attivando la modalità Tartaruga, se il drone dovesse cadere e rovesciarsi, riuscirà da solo a tornare in posizione di partenza e ritornare in volo.

Il drone offre un'esperienza di volo in prima persona (FPV) immersiva e coinvolgente. Basterà associare Avata con il visore e il motion controller della DJI per immergersi nel mondo intorno a sé e sperimentare una nitidezza impareggiabile mentre si è in volo. Il tutto in modo semplice e intuitivo grazie al controller.

DJI Avata supporta la registrazione di video ultra grandangolari (155°) in 4K a 60 fps e supporta le tecnologie RockSteady 2.0 e HorizonSteady, che riducono le vibrazioni della fotocamera e garantiscono immagini in movimento ultra fluide, mentre il sistema di visione binoculare verso il basso e rilevamento a infrarossi ToF, permettono al drone di rilevare gli ostacoli ed eseguire in sicurezza anche voli a bassa quota o in ambienti chiusi.

Infine, il drone è dotato di una batteria da 2.420 mAh che offre fino a 18 minuti di autonomia. DJI Avata è già disponibile sul sito ufficiale del brand al prezzo di 1.439€ nell'opzione Pro-View Combo, con DIJ Goggles 2 Motion Controller. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

