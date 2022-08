Dreame tra i protagonisti di IFA 2022, con nuovi prodotti per le pulizie smart

Tra i grandi protagonisti del panorama tech internazionale che saranno presenti ad IFA 2022 ci sarà anche Dreame, l'azienda in rapida crescita leader delle tecnologie intelligenti per la pulizia della casa. Si tratta di un brand che conosciamo già bene e che ora è pronta ad allargare ulteriormente la sua platea grazie al palcoscenico offerto dalla principale fiera di elettronica di consumo d'Europa.

Dreame Technology sarà ad IFA 2022: cosa aspettarsi

Il brand cinese sarà presente durante tutto il periodo della fiera di Berlino, dal 2 al 6 settembre. Presso lo stand Dreame ad IFA 2022, gli utenti potranno provare alcuni dei modelli più venduti del brand, tra aspirapolvere senza fili e robot. Il pezzo forte sarà un dispositivo nuovo di zecca per il mercato europeo, ossia il robot aspirapolvere Dreame L10s Ultra.

Si tratta di una soluzione premium che mira ad automatizzare completamente le pulizie: il dispositivo aspira lo sporco, lava ed asciuga il pavimento ed è in grado di pulirsi da solo grazie alla dock di svuotamento. Ovviamente non mancheranno anche altre novità, tra cui un aspirapolvere (e lavapavimenti) in grado di raggiungere anche gli angoli più ostici, un robottino con AI avanzata per evitare al meglio gli ostacoli e tanto altro ancora.

Inoltre Dreame presenterà al pubblico anche il suo ultimo motore digitale, il quale è in grado di superare i 180.000 giri al minuti. L'azienda sta anche esplorando altri scenari e a riprova di ciò sarà mostrato Eame One, un robot quadrupede dal design originale.

Yu Hao, fondatore e CEO dell'azienda, ha dichiarato: “Non vediamo l'ora di incontrare i nostri utenti faccia a faccia ad IFA e condividere le nostre ultime innovazioni. La fiera è una preziosa opportunità per conoscere i nostri utenti, entrare in contatto con esperti del settore e trovare più partner commerciali in Germania e in Europa. Continueremo ad andare avanti con innovazione, realizzando ottimi prodotti per ogni famiglia”.

La compagnia ha ottenuto una solida crescita nel corso degli anni, in particolare in Germania. Nella prima metà del 2022, l'azienda ha registrato un aumento del 100% dei ricavi delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2021. La presenza di Dreame nei principali canali di vendita al dettaglio nel mercato tedesco ha superato l'80%, inclusi i principali rivenditori Mediamarkt, Euronics, Otto, Cyberport e altri.

Inoltre parliamo di un brand votato all'innovazione, che ha investito molto nella progettazione e nello sviluppo dei suoi prodotti. Non sono mancate soddisfazioni e riconoscimenti, come il Red Dot Design Award 2022 per il robot aspirapolvere e mop Dreame Bot Z10 Pro, l'iF Design Award 2022 per il robottino Dreame Bot W10, come così come altri riconoscimenti del settore.

L'appuntamento con Dreame ad IFA 2022 si terrà dal 2 al 6 settembre, prezzo la Hall 7.1a, Stand 105. E per scoprire ulteriori dettagli sulla compagnia, non esitate a dare un'occhiata al sito ufficiale.

