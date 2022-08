Redmi Book Pro 14 2022 è il laptop premium senza limiti, con Intel 12 Gen e display 2.5K a 120 Hz

Pensate ad un notebook premium da 14″ e puntate ad un modello Xiaomi per risparmiare ed avere un prodotto di tutto rispetto? Sapete che in realtà anche Redmi ha una sua serie di portatili top e che… costano meno? Date un'occhiata a Redmi Book Pro 14 2022, un portatile che non si fa mancare nulla, con tanto di processori Intel Core i5 e i7 di 12 Gen: dove comprare l'ultima novità di Xiaomi e come spendere meno, in offerta lampo o con codice sconto!

Redmi Book Pro 14 2022: dove comprare il nuovo notebook premium (e come risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto)

Similmente al fratello maggiore da 15″, Redmi Book Pro 14 è un notebook per chi punta al massimo e alla totale maneggevolezza. Il terminale è realizzato in metallo ed è caratterizzato dal solito corpo sottile e leggero. Il grande protagonista è il display IPS da 14″, soluzione con cornici super ottimizzate (da 4.3 mm di spessore) con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel), rapporto il 16:10, angolo di visione da 178°, refresh rate a 120 Hz, gamma cromatica 100% sRGB e luminosità massima di 300 nit.

Il portatile è disponibile in due versioni, con processore Intel Core i7-12650H e i5-12450H di dodicesima generazione; in entrambi i casi troviamo 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage SSD PCIe 4.0, così come una scheda grafica MX550.

Per la connettività abbiamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2; sono presenti 2 speaker da 2W mentre la batteria è un'unità da 56 Wh alimentata da un caricatore GaN da 100W. Non mancano una porta Thunderbolt 4, il mini jack per le cuffie, una porta USB-A 3.2 Gen 1 ed una USB-C 3.2 Gen 1, un ingresso HDMI 2.0.

Volete sapere dove comprare Redmi Book Pro 14 2022 al miglior prezzo, con codice sconto o in offerta lampo? L'occasione migliore arriva dallo store TradingShenzhen: il notebook premium è disponibile a prezzo scontato sia in versione con i5 che con i7. Ricordiamo che il portatile è stato lanciato solo in patria e che si tratta quindi di un terminale cinese (ma comunque con Windows 11). Di seguito trovate i link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

