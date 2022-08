vivo X80 Lite: lancio sempre più vicino, ma c’è un’altra novità

vivo sarebbe al lavoro su due nuovi smartphone: parliamo di X80 Lite e iQOO Z6x, due modelli che sono in queste ore apparsi per la prima volta nell'elenco dei dispositivi supportati da Google. Ecco tutti i dettagli!

vivo X80 Lite e iQOO Z6x in arrivo? Gli indizi sul Web

vivo potrebbe presto alzare il sipario su due nuovi smartphone: X80 Lite e iQOO Z6x. Entrambe le proposte sono apparse nel database dell'elenco dei dispositivi supportati da Google, lasciando intendere che il lancio di questi due nuovi smartphone non sia poi così lontano.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di vivo X80 Lite. Di questo smartphone, che è apparso nell'elenco con il numero di modello V2208, si dice che sia il fratello minore della serie X80 e che possa debuttare nel mercato globale insieme a vivo X80 Pro+. Purtroppo, ad oggi, informazioni sulle caratteristiche di questo dispositivo continuano a scarseggiare, per cui non abbiamo idea di come possa presentarsi, ma solo ipotizzare che – trattandosi di una variante Lite, appunto – sia dotato di una scheda tecnica più semplice.

Oltre ciò, come già anticipato, anche iQOO Z6x è apparso nell'elenco dei dispositivi supportati da Google con il numero di modello V2164KA. Anche in questo caso non si hanno ancora dettagli a riguardo, ma farà parte della stessa famiglia di smartphone che già include iQOO Z6 5G, iQOO Z6 Pro 5G e iQOO Z6 44W. Se ci dovessero essere nuove informazioni, saremo pronti ad aggiornarvi!

