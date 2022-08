Metti fine al fastidio con il nuovo bracciale anti zanzare Xiaomi, a soli 10€

Sognate un'estate senza punture? Il caldo è già oppressivo di suo, senza il bisogno di quel fastidioso ronzio nelle orecchie appena prima di addormentarsi? Xiaomi YouPin vi salva con il nuovo bracciale repellente anti zanzare Jordan & Judy, una soluzione economica e per nulla aggressiva!

Il bracciale anti zanzare Xiaomi Jordan & Judy costa pochissimo e vi mette al sicuro dal fastidio dell'estate

Ancora una volta Xiaomi YouPin ha la soluzione perfetta ed economica per un problema fastidioso. Questa volta si parla di zanzare ed entra in gioco Jordan & Judy, uno dei brand attivi sulla piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. Si tratta di un marchio tra i più prolifici ed affidabili, con prodotti ed accessori per la casa e la cura della persona. Ma bando alle ciance e andiamo a conoscere meglio il nuovo braccialetto anti zanzare in offerta!

Come funziona il bracciale anti zanzare Xiaomi e quanto dura?

Il funzionamento del bracciale anti zanzare di Xiaomi YouPin è simile a quanto visto con altri prodotti della categoria. Si tratta di un accessorio che funge da repellente senza utilizzare agenti chimici ma soli oli essenziali e sostanze naturali che possono allontanare le fastidiosissime zanzare. Il corpo è realizzato in silicone di tipo alimentare, per la massima sicurezza.

E per quanto riguarda la durata? Se utilizzato per circa 4 o 6 ore al giorno, il braccialetto anzi zanzare può durate fino a circa 180 giorni. Il pratico sportellino permette di non sprecare la fragranza in ogni momento, ma di utilizzarla solo all'occorrenza.

Il bracciale repellente anti zanzare Jordan & Judy arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche per noi grazie ad AliExpress: in prodotto è in offerta lampo a soli 10€! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

