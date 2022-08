Huawei Member’s Day: come funziona l’evento esclusivo per gli utenti della community

Huawei celebra i membri della sua grande community offrendo loro tanti prodotti in sconto e altri vantaggi esclusivi. Il colosso cinese ha lanciato il My HUAWEI Member's Day, un'iniziativa che terminerà il prossimo 3 agosto e prevede promozioni molto ghiotte! Ecco i dettagli.

Sconti e altri vantaggi esclusivi per celebrare il My HUAWEI Member's Day!

In occasione del My HUAWEI Member's Day, il colosso della tecnologia tecnologia ha lanciato una serie di offerte e promozioni imperdibili sul suo Store online. Oltre a numerosi dispositivi dell'ecosistema Huawei disponibili ad un prezzo scontato, fino al prossimo 3 agosto sarà possibile usufruire di uno sconto extra dell'8% da applicare su tutti i prodotti del catalogo (quindi anche smartphone, smartwatch, fitness band e auricolari), ampliando così la possibilità di risparmio.

Gli articoli in promozione esclusiva – e quindi riservati ai soli membri – sono molteplici tra tablet, monitor e laptop… ma anche servizi. Chi non ha ancora provato HUAWEI Music o HUAWEI Video+, infatti, potrà richiedere l'attivazione gratuita del servizio per 3 mesi!

Un altro aspetto vantaggioso per i membri Huawei è la conversione dei soldi spesi sul negozio online in “Store Points” da usare come sconto per i prossimi acquisti, dove ogni euro speso equivale a 1 Store Point; mentre man mano che si acquisteranno prodotti e si porteranno a termine i task giornalieri si otterranno punti EXP per aumentare di livello e sbloccare ulteriori vantaggi.

Ricordiamo che l'iscrizione al HUAWEI Membership è completamente gratuita, mentre l'iniziativa avrà luogo ogni mese sullo Store online del brand. Di seguito trovate il link all'acquisto degli articoli in promo: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Huawei (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

