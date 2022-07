Lo zaino dei vostri sogni è di Xiaomi: rinfresca voi e il computer

Avete mai immaginato di possedere uno zaino in grado di rinfrescarvi e al tempo stesso evitare che il vostro laptop si surriscaldi troppo? Da Xiaomi YouPin arriva la soluzione perfetta per studenti e professionisti sempre in movimento, spesso costretti a studiare e lavorare in treno e in autobus. Si chiama KORIN Kuoyun Zero ed è un bellissimo zaino dotato di un sofisticato sistema di raffreddamento che può all'occorrenza trasformarsi anche in base di appoggio. Ecco tutti i dettagli!

Lo zaino Xiaomi YouPin con sistema di raffreddamento che rinfresca voi e il vostro computer

KORIN Kuoyun Zero è un particolare zaino dotato di un sofisticato sistema di raffreddamento integrato che, oltre a svolgere una funzione di dissipazione del calore interno, utile ad esempio se si ha nello zaino un portatile in attività, evita anche la sudorazione della schiena. La ventola può raggiungere una velocità pari a 3.500 giri al minuto, mentre un motore a basso consumo energetico garantisce un lungo utilizzo del sistema di raffreddamento.

Ma non finisce qui! Perché l'area della ventola può anche essere utilizzata come base di appoggio per laptop e tablet, non solo rendendone più semplice e comodo l'utilizzo mentre si è in viaggio in treno o in autobus, ad esempi, ma evitando anche che i dispositivi personali su surriscaldino durante l'utilizzo.

Lo zaino KORIN Kuoyun Zero sfoggia un design ergonomico, con spallacci regolabili e tessuto riflettente, garantendo comodità e sicurezza. Al suo interno, lo zaino offre tasche e compartimenti di diverse dimensioni per ospitare dispositivi elettronici e non di grandezze diverse, come tablet, smartphone, mouse, laptop, eventuale tastiera Bluetooth, portafogli, e così via. Il prodotto include poi anche una porta USB esterna e, grazie al powerbank da 10.000 mAh integrato, si possono ricaricare i propri dispositivi fino a 6 ore.

Purtroppo, al momento lo zaino KORIN Kuoyun Zero è disponibile solo in Cina. Qui, gli utenti interessati potranno acquistarlo direttamente dalla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin al prezzo di 499 yuan, ovvero circa 72€ al cambio. Non si hanno ancora informazioni su un eventuale lancio in altri mercati.

