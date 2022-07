Non solo Xiaomi 12S: in arrivo un nuovo router dal design “insolito”

Quello di domani sarà un grande, grandissimo evento. Xiaomi, infatti, non solo presenterà i nuovi smartphone della serie 12S, ma anche la Band 7 Pro e un misterioso router che sembra presentare un design fuori dal comune.

Il nuovo router Xiaomi di fascia alta presenterà un design innovativo: ecco tutti i dettagli

Domani, lunedì 4 luglio, Xiaomi terrà il tanto atteso evento nel corso del quale presenterà i suoi nuovi smartphone di fascia alta. Parliamo di Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra, dei quali proprio di recente sono trapelate nuove informazioni circa i materiali, che a quanto pare saranno innovativi e offrirà diversi vantaggi, tra cui maggiore resistenza, presa migliore e sensazione al tatto più confortevole.

A quanto pare, però, Xiaomi 12S non sarà l'unico dispositivo a presentare uno stile particolare (almeno per quanto riguarda la sua versione in pelle vegana). Il colosso cinese, infatti, ha annunciato che uno dei protagonisti dell'evento di domani è un nuovo router di fascia alta carattereizzato da un design totalmente diverso da quello di altri prodotti Xiaomi. Non si hanno ancora informazioni sulle caratteristiche del router, ma è probabile che offra tecnologia Wi-Fi 6, molteplici opzioni di sicurezza, un'ampia copertura e diverse funzionalità.

Infine, Xiaomi presenterà anche il nuovo fitness tracker Band 7 Pro, che così come comunicato dall'azienda offrirà un'esperienza d'uso più professionale. Manca davvero poco all'evento e non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo Xiaomi per noi!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il