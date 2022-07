Problemi con le Samsung Galaxy Buds e Buds Pro: che cosa sta succedendo

Le Samsung Galaxy Buds sono sicuramente tra i migliori auricolari wireless. Non solo per tutte quelle componenti fisiche ed hardware che fanno sì che gli auricolari siano comodi da indossare, si ricarichino velocemente e offrano un'esperienza audio di alta qualità. Quanto anche per il software, tutte quelle funzionalità e quelle impostazioni che possono essere attivate e modificate dall'app, così da avere una esperienza personalizzata e su misura. Peccato, però, che per alcuni utenti riuscire ad utilizzare l'app Galaxy Buds sia diventato un incubo in questi ultimi giorni.

L'app Samsung Galaxy Buds continua a crashare: ecco come provare a risolvere

I forum Samsung e le pagine di Reddit sono pieni di segnalazioni da parte di utenti che lamentano l'impossibilità di utilizzare l'app Galaxy Buds a causa di crash improvvisi e continui. Il problema starebbe colpendo i possessori di Samsung Galaxy Buds e Buds Pro, alcuni dei quali visualizzerebbero questi errori anche quando gli auricolari non sono in uso.

Il problema non sembra essere specifico per smartphone, anche se la maggior parte delle segnalazioni sono pervenute da chi possiede dispositivi come Samsung come Galaxy S22, Galaxy Note 20 e Galaxy S20 Ultra.

È probabile che nelle prossime ore il problema arrivi a intaccare anche le applicazioni che gestiscono altri auricolari Samsung: stando ad alcune fonti, infatti, iniziano ad arrivare le prime segnalazioni anche per le Galaxy Buds 2 e le Galaxy Buds Live.

Dall'altra parte, non si hanno ancora comunicazioni ufficiali da parte di Samsung, anche se secondo un moderatore del forum il colosso coreano provvederà presto a rilasciare un aggiornamento che risolverà questo problema. Intanto, se anche voi state riscontrando questi problemi potreste provare a reinstallare l'app (versione 4.1.22051251) come soluzione alternativa.

