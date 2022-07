Amazfit Band 5 con Alexa a soli 11€: nemmeno i wearable “taroccati” costano così poco!

Ritorna in sconto uno dei prodotti più interessanti degli anni passati: il settore dei fitness tracker ha fatto tanti passi avanti e la stessa Xiaomi ha lanciato versioni della sua smartband sempre migliori. Ma il primo amore non si scorda mai, specialmente se proposto ad un prezzo stracciato. Amazfit Band 5 è imperdibile a soli 11€: Alexa, SpO2 e uno stile iconico, ad una cifra… che nemmeno i dispositivi “tarocco” hanno un prezzo così basso!

A volta ritornano ed è un piacere: Amazfit Band 5 scende ad un prezzo super!

Il fitness tracker Amazfit Band 5 ha tanto in comune con la Band 5 di Xiaomi, ma a differenza di quest'ultima presenta una funzione particolarmente gradita: il supporto ad Alexa! Un punto in più per il dispositivo targato Zepp. Il resto delle caratteristiche è arcinoto: abbiamo un corpo a capsula, un display AMOLED da 1.1″, impermeabilità fino a 5 ATM, rilevamento dell'attività cardiaca H24 e dei valori SpO2, tante modalità sportive ed un'autonomia di circa 15 giorni.

Vuoi conoscere tutti i segreti della Band 5 di Huami? Allora dai un'occhiata alla nostra recensione completa!

Quali sono le migliori occasioni per risparmiare? Al momento il prezzo più interessante è senza dubbio quello di AliExpress: l'Amazfit Band 5 scende a soli 11€ applicando il Coupon Venditore presente in pagina; inoltre la spedizione è gratis, direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: non dimenticate di riscattare il Coupon Venditore per ottenere il prezzo indicato. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Amazfit (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

