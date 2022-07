Xiaomi lancia Redmi Monitor 21.45″, la nuova soluzione d’ufficio a meno di 75€

Xiaomi ha appena lanciato Redmi Monitor 21.45″, una nuova soluzione pensata principalmente per un utilizzo d'ufficio e che offre tutto il necessario ad un prezzo molto competitivo.

Tra le sue caratteristiche troviamo un ampio schermo con risoluzione FullHD+, un design regolabile e che si sposa bene con qualsiasi ambiente e certificazione TÜV low blue-ray per una minore emissione di luce blu. Parliamone nel dettaglio in questo articolo.

Xiaomi Redmi Monitor 21.45″: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova soluzione d'ufficio economica

Redmi Monitor 21.45″ presenta un design minimalista, un profilo piuttosto sottile e cornici laterali abbastanza ridotte, mentre il supporto VESA permette di agganciare il monitor alla parete se non si ha abbastanza spazio sulla scrivania. In alternativa, le staffe regolabili permettono di adattare l'altezza dello schermo alle proprie esigenze.

Si tratta di un ottimo monitor in rapporto qualità-prezzo, essendo dotato di un pannello VA da 21,5″ con risoluzione FullHD+, una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, una luminosità massima di 300 nits e una potenza di consumo che non supera i 24W.

Tra le altre caratteristiche di Redmi Monitor 21.45″ troviamo un angolo di visione di 178º, certificazione TÜV low blue-ray che garantisce un basso livello di luce blu, rapporto di contrasto 3000:1 e ​​copre il 72% della gamma di colori NTSC. Oltre ciò, questo monitor è dotato di un'interfaccia HDMI 1.4 e VGA.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzo, Redmi Monitor 21.45″ è al momento disponibile per il solo mercato cinese al prezzo di 499 yuan, ovvero circa 71€ al cambio attuale. Non si hanno ancora informazioni su un probabile lancio in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il