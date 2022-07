MediaTek e Intel insieme per la produzione di nuovi chip per dispositivi smart

Costruire una catena di approvvigionamento più stabile ed efficiente. È l'obiettivo della nuova partnership strategica che unisce MediaTek e Intel in un prezioso accordo per la produzione di chip utilizzando Intel Foundry Services (IFS).

MediaTek collabora con i servizi Intel Foundry per la produzione di nuovi chip per dispositivi smart edge

Intel è il nuovo partner di fonderia di MediaTek. I due produttori collaboreranno al fine di costruire una catena di approvvigionamento più equilibrata e diversificata, aumentando la capacità produttiva sia negli Stati Uniti che in Europa. Con le sue strutture, l'Intel Foundry Services è stata per MediaTek la scelta ideale, e l'azienda prevede una collaborazione a lungo termine che può coinvolgere una varietà di tecnologie e applicazioni.

Non è la prima volta che le due aziende si uniscono in una partnership. I due già collaborano per la realizzazione di schede dati 5G e adesso estendono la partnership includendo anche l'IFS di Intel.

Nello specifico, MediaTek utilizzerà le tecnologie di elaborazione Intel per realizzare chip per una serie di dispositivi smart edge. Questi chi si distingueranno per l'offrire prestazioni elevate, consumi ridotti e connettività sempre on.

Dall'altro lato, Intel si propone come partner perfetto per tutte quelle aziende che desiderano diversificare i propri portafogli offrendo i propri servizi negli Stati Uniti e in Europa, ed ha in programma di espandere i siti esistenti e l'aggiunta di nuove strutture in Ohio e Germania.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il