EVVR presenta il nuovo No Neutral Smart Relay Switch con HomeKit ed è già in sconto del 20%

Cercate un modo per rendere i vostri interruttori di casa intelligenti e quindi di non doverli attivare manualmente? Una soluzione può essere il nuovo No Neutral In-Wall Smart Relay Switch di EVVR, ora con supporto a Apple HomeKit, che potete acquistare già in offerta sullo store ufficiale in sconto del 20%!

EVVR In-Wall Relay Switch: tutti I segreti dello smart switch compatibile con HomeKit

La prima proprietà utile del Relay Switch di EVVR è il fatto che si può installare senza dover reinstallare altri cavi annessi, quindi basterà installare il dispositivo composto dallo switch stesso e dal Relay, così da avere una connessione totale all’illuminazione della casa. Tra l’altro, la parte dello smart switch è davvero piccola, tanto che potete inserire 2 switch per controllare fino a 4 interruttori della vostra casa.

Altro grande punto di forza è la compatibilità estrema dello Switch EVVR. Infatti, è possibile collegarlo a tutti gli switch a muro, ma soprattutto, abbiamo una totale compatibilità con Apple HomeKit, quindi è possibile gestire il tutto dai dispositivi del brand di Cupertino, oltre che via Siri. Tra l’altro, è compatibile con ogni tipo di lampadina: incandescente, alogena, fluorescente e LED, visto che non c’è limite di carica e copre un voltaggio dagli 85 ai 245 V a 50/60 Hz.

Ma se credevate che l’EVVR In-Wall Smart Switch potesse essere utile solo per l’illuminazione, sappiate che può gestire gli switch di qualsiasi sistema elettrico come per le tende, il sistema di ventilazione e addirittura la chiusura della porta, tramite smartphone o con la voce. Infine, è possibile gestire la comunicazione dei vari switch anche su più piani e location.

Se volete acquistare la versione Apple HomeKit, ora in pre-ordine, vi basterà andare sul sito ufficiale dove c’è uno sconto del 20% fino al 31 luglio 2022, così da risparmiare un bel po’ su un dispositivo davvero molto utile. Inoltre, per chi è avvezzo a ZigBee, EVVR ha una versione dello stesso smart switch compatibile, con tanto di supporto ad Amazon Echo, SmartThings/Aeotec, Philips HUE, Home Assistant, SONOFF, eWeling e tanti altri produttori.

Articolo Sponsorizzato.

