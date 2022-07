Tanti auguri Tronsmart: audio in offerta per i 9 anni del brand

Da ben 9 anni, il brand Tronsmart continua ad essere una validissima alternativa a tanti marchi specializzati nei dispositivi audio ed in occasione del suo compleanno, arrivano tante iniziative dedicate. Come quella avviata da GeekMall, che per il compleanno di Tronsmart ha portato in offerta tanti prodotti audio, come gli speaker Bluetooth, grazie a dei codici sconto e non solo!

Compleanno Tronsmart: tutte le iniziative e le offerte su GeekMall

Tronsmart Bang in offerta con codice sconto

Proprio in occasione del 9° compleanno, su GeekMall è in offerta, grazie ad un codice sconto dedicato, lo speaker Bluetooth top gamma Tronsmart Bang, con potenza da 60W e possibilità di pairing con altri 100 speaker per creare un ambiente sonoro di prim'ordine. Lo sconto applicato è di 12€ ed è valido fino al prossimo 7 luglio 2022, quindi dovrete affrettarvi!

Coupon per soglia di spesa

Come ogni promozione che si rispetti, GeekMall lancia anche dei Coupon dedicati alle soglie di spesa, cioè che viene applicato uno sconto in base ad un ordine con determinato totale minimo. In questo caso, per i prodotti Tronsmart ci sono due codici da utilizzare. Il primo, 7GF8CAUL, vi permette di ottenere 3€ di sconto su una spesa di 50€. Il secondo, RPAE1F3C, vi sconta di 5€ un ordine di minimo 80€. Tutti e due i Coupon sono validi fino al 13 luglio 2022.

Offerte Lampo Tronsmart

Chiudiamo le iniziative con le offerte lampo sui prodotti Tronsmart, come gli speaker Bluetooth quali Tronsmart T6 Plus, oppure le cuffie Tronsmart Apollo Bold con ANC e altri modelli affini, senza dimenticare il già citato Bang che però gode del codice sconto esclusivo. In basso trovate non solo la landing page dell'evento, ma anche i link all'acquisto diretti per i prodotti sopracitati, così da non perdere nessuna iniziativa.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il