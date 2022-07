Non solo smartphone per Nothing: i nuovi auricolari Ear (1) Stick si mostrano per la prima volta

Molto probabilmente, Nothing Phone (1) potrebbe non essere l'unico protagonista dell'evento che si terrà il prossimo 12 luglio. Alcuni indizi trapelati sul Web nelle scorse ore lasciano pensare che anche gli auricolari Ear (1) Stick faranno il loro debutto con il primo smartphone a marchio Nothing.

Non solo Nothing Phone: al prossimo evento potrebbero essere lanciati anche gli auricolari Ear (1) Stick

Sappiamo con certezza che all'evento del prossimo 12 luglio, l'azienda fondata da Carl Pei, co-founder di OnePlus insieme a Pete Lau, presenterà il suo primo smartphone, Nothing Phone (1). Un'immagine trapelata in Rete nelle scorse ore, tuttavia, sembra suggerire che questo possa non essere il solo dispositivo a salire sul palco e che anche le Nothing Ear (1) Stick vedranno la luce all'attesissimo evento.

L'immagine in questione, infatti, mostra dei nuovi auricolari che, rispetto il primo modello lanciato lo scorso anno, ovvero le Ear (1), presentano un nuovo case di ricarica di forma rettangolare, molto più sottile e compatta e dal quale deriverebbe il nome “Stick”. Oltre ciò, i nuovi auricolari presentano almeno due differenze rispetto il modello precedente: anzitutto, sembrano non essere dotati di punte in silicone, e quindi potrebbero essere più economici delle Ear (1). Inoltre, sullo stelo ci sono adesso due puntini anziché uno.

L'azienda non ha ancora comunicato ufficialmente quando lancerà i nuovi Nothing Ear (1) Stick, ma le probabilità che queste facciano il loro debutto all'evento del prossimo 12 luglio sono molto alte.

