Rendi tutto in 3D con lo scanner Revopoint POP 2 in offerta

Oltre all'ampliarsi del mercato delle stampanti 3D e di quello degli incisori laser, anche gli scanner 3D sono sicuramente strumenti piuttosto utilizzati per lavorare proprio con tale tecnologia. E se ve ne dovesse servire uno, potete dare un'occhiata all'offerta con codice sconto che GeekBuying ha messo per lo scanner 3D Revopoint POP 2, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto Revopoint POP 2: come risparmiare sullo scanner 3D in offerta

Il Revopoint è uno scanner compatto, comodo da utilizzare e facile da trasportare, composto da una parte principale con i sensori ed un treppiedi per reggerlo su una superficie piana quale può essere un tavolo o una scrivania da lavoro. Il POP 2, per eseguire la scannerizzazione, trova una luce micro-strutturata binoculare che permette di ottenere dati in cloud in maniera rapida e con un'elevata precisione di 0.05 mm.

Inoltre, quanto al frame rate, abbiamo un ottimo range di 10 fps, che aggiunto all'azione del giroscopio 6 DoF ci fa ottenere un posizionamento nello spazio più rapido e preciso, riduce gli errori di scansione, ne migliora la fluidità e rende tutto il processo sicuramente più veloce, con un miglioramento generale del flusso operativo, la forma, il punto di riferimento ed il colore. Tutto ciò per ottenere scansioni 3D perfette per animazione, stampa a colori e addirittura per AR e VR. Non manca poi una componente smart, che si attiva tramite l'applicazione dedicata per Android e iOS.

Come risparmiare dunque su questo prodotto? Lo scanner 3D portatile Revopoint POP 2 è, come detto, in offerta grazie al codice sconto di Geekbuying che ve lo spedisce rapidamente dai suoi magazzini situati in Europa. Trovate il link nel box qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il