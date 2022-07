Ecovacs anticipa il Prime Day: fino a 200€ di sconto su Deebot X1 Turbo e Deebot N8

Le offerte del Prime Day di Amazon arrivano prima grazie ad alcune occasioni targate Ecovacs. La compagnia, specializzata in prodotti dedicati alle pulizie intelligente, propone in super sconto i robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo e Deebot N8: in entrambi i casi sono presenti dei coupon che permettono di far abbassare il prezzo. L'occasione è davvero ghiotta e la spedizione rapida Prime rende tutto ancora più… perfetto!

Ecovacs Deebot X1 Turbo e Deebot N8 in offerta su Amazon: il Prime Day arriva prima!

A proposito di perfezione, Ecovacs Deebot X1 Turbo è il robot che non ti aspetti, dotato di caratteristiche al top. Si tratta di una soluzione di punta che non si limita solo ad aspirare lo sporco e lavare i pavimenti, ma è in grado anche di fungere da telecamera di sicurezza. Il robottino è dotato di una potenza di aspirazione da 5.000 PA ed è accompagnato da una stazione di svuotamento con una capienza di 4 litri, con uno stile elegante ed una colorazione nera ad impreziosire il tutto.

La tecnologia AIVI 3D consente di rilevare con precisione distanza e profondità, in modo da evitare qualsiasi ostacolo, in aggiunta alla navigazione TrueMapping 2.0 con SLAM; mappare la casa sarà un gioco da ragazzi, con una precisione 4 volte maggiore rispetto alle tecnologie standard. La telecamera Starlight integrata trasforma il tuo robot in un pratico sistema di sicurezza, consentendo di visualizzare in tempo reale quello che succedere in casa, anche in condizione di scarsa illuminazione (e sfruttando perfino l'audio bidirezionale). Per tutti i segreti di Ecovacs Deebot X1 Turbo, eccovi la nostra recensione. Di seguito trovate invece il link alla pagina su Amazon: non dimenticate di cliccare su “Applica Coupon 200€” per ottenere lo sconto e se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Con il modello Deebot N8 si passa ad un prodotto di certo più accessibile, ma non per questo meno performante. Il robottino adotta un design meno appariscente, più sobrio e dallo stile classico per questa tipologia di prodotti. Si tratta di una soluzione 2 in 1, in grado sia di aspirare lo sporco (con una potenza di 2.300 PA) che di fungere da pratico lavapavimenti: sono presenti, infatti, un mop ed un contenitore per l'acqua da 240 ml. Il resto delle caratteristiche comprende una batteria da 3.200 mAh ed un sistema di mappatura laser e navigazione tramite sensori dTOF avanzati, che consente di evitare gli ostacoli con una maggiore precisione (ed una capacità di rilevamento degli oggetti fino a soli 2 mm). E se volete saperne di più, date un'occhiata anche alla nostra recensione.

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8 è in offerta su Amazon a soli 279€: per beneficiare dello sconto è necessario mettere la voce alla spunta “Applica Coupon 80€” presente nella pagina del prodotto, subito sotto il prezzo; in aggiunta utilizzate il codice SAVE20N8 per ottenere un ulteriore ribasso. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il