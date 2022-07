Come iscriversi al Registro delle Opposizioni (e perché servirà a poco)

Adesso è ufficiale: il Registro delle Opposizioni è stato aggiornato e adesso è possibile iscrivervi anche il proprio numero di cellulare. La sua prima creazione risale al settembre 2010, e da allora i cittadini italiani possono usufruirne per mettere un blocco ai call center. Tuttavia, negli ultimi anni in molti si sono lamentati della sua scarsa efficacia, soprattutto perché riguarda unicamente i sempre meno utilizzati numeri di telefonia fissa. Ci sono voluti anni di attesa, ma finalmente il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di renderlo più al passo coi tempi: vediamo quindi come mettere al sicuro il proprio numero e quali sono vantaggi e svantaggi.

Come tutelare il proprio numero grazie al Registro delle Opposizioni

Per chi non lo sapesse, il Registro Pubblico delle Opposizioni è uno strumento gratuito messo a disposizione dallo Stato italiano, con cui i cittadini possono tutelare la propria privacy. Iscrivercisi significa inserire il fino a 5 numeri di telefono all'interno di un database protetto e a cui i tanto odiati call center non possono accedere. In questo modo, l'utente fa sì che i call center che sono entrati in possesso del proprio numero non possano utilizzarlo legalmente per telefonate pubblicitarie. Il divieto riguarda anche la pubblicità postale, qualora il numero sia presente all'interno degli elenchi telefonici pubblici. In realtà, il suo funzionamento non è perfetto e presenta delle falle, come potete leggere nell'ultimo capitolo.

Come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Registrare il proprio numero di telefono all'interno del Registro Pubblico delle Opposizioni è possibile con diverse metodologie. Se siete da computer, il modo più pratico è quello di iscriversi dal sito ufficiale utilizzando il link ufficiale. Per accedere e iscriversi al portale si può utilizzare sia lo SPID che effettuare la registrazione manuale inserendo i vari dati richiesti. Una volta fatto l'accesso, si possono registrare fino a 5 numeri di telefono (sia utenze fisse che cellulari): per confermare la loro veridicità, bisognerà effettuare una chiamata al numero indicato entro 5 minuti. Se state inserendo anche il numero di amici e parenti, quindi, sinceratevi che possano effettuare la chiamata in un breve lasso di tempo, altrimenti dovrete ripetere la procedura. A questo punto, avete finito: dovrete attendere un massimo di un giorno lavorativo, dopodiché i numeri saranno ufficialmente all'interno del Registro Pubblico delle Opposizioni. Per controllare lo stato dell'iscrizione, andate nella pagina “Gestisci Iscrizione” e usate il codice Registro associato al vostro numero.

Se invece siete da telefono, potete iscrivervi telefonicamente chiamando il numero 06 42986411 se siete da cellulare oppure il numero 800 265 265 se siete da telefono fisso. In entrambi i casi, vi basta seguire la voce automatica che vi guiderà nei vari passaggi, chiedendo alcuni dati come il codice fiscale (e la Partita IVA per i privati). Una volta effettuata la registrazione del proprio numero, potrete nuovamente telefonare per conoscere l'esito della procedura. Se voleste interagire con un operatore umano, potete farlo telefonando ai suddetti numeri dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 09:00-13:00 e 14:00-18:00. Se preferiste, potete anche iscrivervi via mail scaricando questo modulo, compilandolo e inviandolo alla mail abbonati.rpo@fub.it.

Perché il Registro delle Opposizioni non funzionerà?

Nonostante questa notizia sia stata accolta in maniera molto positiva, si è sin da subito diffuso un certo scetticismo nei confronti del Registro Pubblico delle Opposizioni. Come afferma il Codacons, le nuove normative che regolano il telemarketing prevedono multe fino a 20 milioni di euro e sanzioni fino al 4% del fatturato totale annuo per chi le viola. Un deterrente decisamente importante, ma che sarà facilmente aggirabile in vari modi. Innanzitutto, l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni non blocca le chiamate dai call center del proprio operatore e dei propri fornitori di energia.

Ma soprattutto, il più grande limite è che non blocca le chiamate dei call center all'estero e/o di quelli illegali; inoltre, essere iscritti significa uscire dalle liste dei call center che adesso hanno il vostro numero, ma non da quelle in cui potreste entrare in futuro. Insomma, non sarà la manna dal cielo, ma probabilmente qualche chiamata in meno la dovreste ricevere.

